Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Farkındalığın Gücü Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Kendi Yolum Uluslararası Kısa Film Festivali, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. 52 ülkeden 435 eserin kıyasıya yarıştığı Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki dev organizasyonda, dereceye giren filmler düzenlenen görkemli törenle ödüllerini aldı.

Modern toplumların en büyük gücünün bilinç ve dayanışma olduğu gerçeğinden hareketle, sanat ve halk sağlığını aynı platformda buluşturan dev bir organizasyona imza atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Farkındalığın Gücü Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği Kendi Yolum Uluslararası Kısa Film Festivali, meme kanserinde erken tanının hayati önemine dikkat çekmek amacıyla başkentte kapılarını açtı. "Bir Kısa Film, Bir Umut..." sloganıyla yola çıkan ve Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festival, sanatın iyileştirici ve toplumsal farkındalık yaratıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinliğin açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda sanatçı, akademisyen ve davetli katıldı. Programda kısa film gösterimlerinin yanı sıra müzik dinletileri, büyüleyici dans gösterileri, derinlemesine söyleşiler, paneller ve birbirinden etkileyici sergiler yer aldı.

Mümtaz Yavuz ve Pınar Ayhan'dan Çarpıcı Mesajlar

Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, sanatın halk sağlığıyla buluşmasının toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne vurgu yaptı. Yavuz, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla halk sağlığını destekleyen çalışmalar yaptıklarını belirterek, sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşa etmenin temel yolunun doğru bilgiye erişimden geçtiğini ifade etti.

Farkındalığın Gücü Derneği Başkanı Pınar Ayhan ise müziğin ardından sinemayı da bir farkındalık aracı olarak kullandıklarını belirterek, en büyük ödüllerinin bir insanın hayat akışını değiştirebilmek ve erken tanının önemini hatırlatmak olduğunu dile getirdi.

52 Ülkeden 435 Film Kıyasıya Yarıştı

Dünya genelinden büyük ilgi gören festivale 52 farklı ülkeden toplam 435 kısa film başvurdu. Ön eleme sürecini geçerek finale kalan birbirinden iddialı yapımlar izleyicilerle buluştu. Ayrıca yönetmenliğini Yankı Ayhan’ın üstlendiği festival özel filmi de sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Festival boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde sahne alan Farkındalık Korosu muhteşem bir müzik dinletisi sunarken, bale ve modern dans gösterileri de salonu dolduran davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Söyleşiler ve Sergilerle Erken Tanı Vurgusu

Film gösterimlerinin ötesinde toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen etkinlikler arasında, uzman hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen “Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi” başlıklı panel büyük ilgi gördü. Uzmanlar güncel tanı ve tedavi süreçlerini detaylı bir şekilde aktardı. Öte yandan sanatçı İsmet Tatar’ın derin izler taşıyan “Acının Serisi” adlı sergisi ile “Ankara’da Kadın Olmak – Erken Tanı Hayat Kurtarır” fotoğraf sergisi festival boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı.

Festivalin Kazananları Ödüllerine Kavuştu

Jüri başkanlığını Kerime Senyücel’in üstlendiği prestijli festival, görkemli bir ödül töreniyle sona erdi. Uluslararası platformda dereceye giren başarılı filmler ve yönetmenleri jüri oylaması sonucunda şu şekilde sıralandı:

Birincilik Ödülü: “Umut Çiçekleri” – Can Adiloğlu

İkincilik Ödülü: “Geri Sarım” – Gamzenur Nişancı

Üçüncülük Ödülü: “Aynadan Sonra” – Aleyna Şafak

Öğrenci Kategorisi Ödülü: “Amazonka” – Aleksandra Piekarska

Jüri Özel Ödülü: “Eksik İlmek” – Seray Esen

Sanatın ve toplumsal duyarlılığın muhteşem bir sentezi olarak akıllarda yer eden festival, erken tanının hayat kurtarıcı gücünü milyonlara ulaştırma hedefiyle unutulmaz bir organizasyona imza attı.