Keçiören Belediyesi TEKNOMER bünyesinde çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla temel havacılık eğitimi düzenledi. Uçuş dinamiklerini uygulamalı deneyimleyen minikler, teorik derslerin ardından düzenlenen kâğıt uçak yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren ve katılım sağlayan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Keçiören Belediyesi, çocukların bilimsel merak duygularını pekiştirmek ve teknolojik gelişmelerle erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü atölye çalışmalarına bir yenisini ekledi. Teknoloji Merkezi bünyesinde hayata geçirilen temel havacılık programında minik katılımcılar, hava taşıtlarının çalışma mekanizmalarını ve aerodinamik prensiplerini doğrudan deneyimleme fırsatı yakaladı.

Temel Uçuş Dinamikleri Uygulamalı Olarak Anlatıldı

Etkinlikte çocuklara uçak kanatlarının aerodinamik yapısı ve gökyüzünde dengede kalmayı sağlayan temel fizik kuralları yaş düzeylerine uygun anlatıldı. Uçuş sürecini yöneten kaldırma kuvveti, yer çekimi, itme gücü ve hava direnci gibi temel faktörler somut deneyler ve günlük yaşam örnekleriyle pekiştirildi.

Eğitmenler tarafından paylaşılan teorik bilgiler, çocukların soyut kavramları görselleştirerek kavramasını sağladı. Eğitimde öne çıkan temel fiziksel prensipler şu şekilde aktarıldı:

Kaldırma kuvveti: Kanat tasarımının havanın akış yönünü değiştirerek aracı yükseltme etkisi.

Kanat tasarımının havanın akış yönünü değiştirerek aracı yükseltme etkisi. Yer çekimi ve itme: Motor gücünün ürettiği ivme ile ağırlığın dengelenmesi.

Motor gücünün ürettiği ivme ile ağırlığın dengelenmesi. Hava direnci: Araç gövdesinin rüzgâr sürtünmesini minimuma indiren yapısal özellikleri.

Kâğıt Uçak Yarışması Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Eğitim oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, edindikleri temel aerodinamik bilgileri kâğıt uçak tasarımları üzerinde test etti. Katılımcılar kendi hazırladıkları uçakları en uzun mesafeye ulaştırmak için yarışırken, hem tasarımsal becerilerini sergiledi hem de birlikte öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Yarışmada Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı kâğıt uçak yarışmasında, uçağını 12 buçuk metre mesafeye ulaştırarak birinci olan öğrenci akıllı bileklikle ödüllendirildi. Organizasyon kapsamında dereceye girenlerin yanı sıra eğitime katılan tüm öğrencilere TEKNOMER tarafından hazırlanan özel setler takdim edildi.

Etkinlik bitiminde tüm katılımcılara şu hediyeler armağan edildi:

TEKNOMER sırt çantası, özel not defteri ve kurşun kalem

Zihinsel gelişimi destekleyen geleneksel Mangala oyunu

Merkezde özel olarak imal edilen kâğıt uçak masa sergileme standı

Çocukların gözlem yapma, bilimsel analiz geliştirme ve problem çözme yetilerine doğrudan katkı sağlayan eğitim, katılımcıların keyifli anlar yaşamasıyla sona erdi.