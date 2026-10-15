Bankaların Ekim 2026 vadeli mevduat faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde. 600 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi, bankaların sunduğu oranlara ve hesap koşullarına göre değişirken bazı örnek hesaplamalarda kazanç 17 bin TL'yi aşıyor. Fibabanka, ING, TEB, Akbank, QNB, DenizBank ve Yapı Kredi için paylaşılan faiz oranları ile vade sonu tutarları karşılaştırıldı.

Vadeli mevduat faizleri, Türk lirası birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 600 bin TL gibi yüksek tutarlarda yıllık faiz oranındaki küçük farklılıklar, 32 günlük vade sonunda elde edilen kazancı doğrudan etkiliyor.

14 Ekim 2026 tarihli banka karşılaştırmalarında yıllık yüzde 38 ile yüzde 44 arasında değişen faiz oranları öne çıkıyor. Bankaların kampanya koşulları, müşteri türü ve faiz işletilen bakiye miktarı ise net getirilerin farklılaşmasına neden olabiliyor.

600 Bin TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar?

Yayımlanan banka karşılaştırmasında 600 bin TL için paylaşılan örnek net faiz kazançları şu şekilde:

Banka Yıllık faiz 32 günlük net kazanç Fibabanka %44 17.291,28 TL ING %44 16.968,08 TL TEB %42 16.956,14 TL Akbank %38 16.712,40 TL QNB %42 16.647,85 TL DenizBank %42 16.339,56 TL Yapı Kredi %40,25 15.944,37 TL

Tablodaki tutarlar yayımlanan karşılaştırmadaki örneklerdir. Faiz oranlarıyla net getiriler arasındaki farklılıklar, ürün ve kampanya koşullarına bağlı olabileceğinden standart mevduat hesabının sonuçlarıyla birebir örtüşmeyebilir.

Faiz Oranına Göre 600 Bin TL'nin Aylık Kazancı

Ana paranın tamamına faiz işletildiği, vadenin 32 gün olduğu ve yüzde 17,5 stopaj uygulandığı varsayımıyla hesaplanan yaklaşık net getiriler şöyle:

Yıllık faiz oranı Net faiz getirisi Vade sonu toplam %35 15.189,04 TL 615.189,04 TL %38 16.490,96 TL 616.490,96 TL %40 17.358,90 TL 617.358,90 TL %42 18.226,85 TL 618.226,85 TL %44 19.094,79 TL 619.094,79 TL %45 19.528,77 TL 619.528,77 TL

Bankaların Mevduat Faizleri Neden Farklı?

Bankaların açıkladığı yıllık faiz oranı aynı olsa bile vade sonunda müşterinin hesabına geçen tutar değişebiliyor.

Bu farklılığın başlıca nedenleri arasında günlük faiz hesaplarında belirli tutarların faiz dışında tutulması, yeni müşteri kampanyaları ve müşteriye özel faiz teklifleri bulunuyor.

Standart vadeli mevduat hesaplarında faiz genellikle belirlenen vade sonunda ödenirken günlük faiz ürünlerinde daha esnek para yatırma ve çekme seçenekleri sunulabiliyor.

600 Bin TL İçin En Yüksek Faiz Getirisi

Paylaşılan banka karşılaştırmasında Fibabanka, 17.291,28 TL örnek net kazançla ilk sırada yer alıyor. ING için 16.968,08 TL, TEB için ise 16.956,14 TL getiri hesaplanıyor.

Standart hesaplama yönteminde ise yıllık yüzde 44 faizle 600 bin TL'nin 32 günlük net getirisi, belirtilen stopaj varsayımı altında yaklaşık 19.094,79 TL'ye ulaşıyor.

Merkez Bankasının Faiz Kararı Bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 Ekim 2026 tarihinde açıklaması beklenen faiz kararı, mevduat piyasasının yakından takip ettiği gelişmeler arasında bulunuyor.

Bankaların fonlama maliyetleri, piyasa koşulları ve müşteri kazanma kampanyaları mevduat oranlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

Ekim ayındaki faiz rekabeti devam ederken 600 bin TL birikimi bulunan vatandaşlar açısından net kazanç, stopaj oranı ve vade koşulları banka tercihinde belirleyici olmaya devam ediyor.