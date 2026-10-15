Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammına ilişkin ilk hesaplamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerine ekim ayı beklentisinin eklenmesiyle dört aylık zam oranının yüzde 8'i aşabileceği tahmin ediliyor. Kesin artış için ise kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Ocak 2027 maaş zammı hesaplamaları, açıklanan enflasyon verileri ve ekim ayı beklentileriyle yeni bir boyut kazandı. Emeklilerin yılbaşında alacağı zam oranına dair ilk tahminler, dört aylık birikimli enflasyonun yüzde 8'in üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Bu durum, emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Ocak 2027 Zammı İçin İlk Hesaplamalar

Emekli maaş artışları, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Ocak 2027 zammı için 2026 yılının temmuz ile aralık ayları arasındaki Tüketici Fiyat Endeksi değişimi esas alınacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar, ekim ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 2,55 artmasını bekliyor. Bu beklentiyle birlikte, temmuz-eylül dönemindeki yüzde 5,57'lik birikimli enflasyona ekim ayı da eklendiğinde dört aylık toplam oran yaklaşık yüzde 8,26'ya ulaşıyor. Bu durum, dört aylık enflasyonun yüzde 8 sınırını geçtiğini gösteriyor.

Enflasyonu Etkileyen Faktörler

Ekim ayı enflasyonunun seyrini gıda, giyim ve ayakkabı gibi harcama grupları belirliyor. Gıda fiyatlarındaki hareketlilik ve mevsimsel giyim artışları, aylık enflasyon beklentilerini etkilemekte. Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, gıda fiyatlarında henüz ciddi bir bozulma olmadığını belirtti.

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri, maliyetleri artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturma potansiyeli taşıyor. Akbank, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 30 seviyesinde koruduğunu açıkladı.

Kesin Zam Oranı Ne Zaman Belli Olacak?

Emeklilerin maaşlarına uygulanacak nihai zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Ekim ayı tahminleri gerçekleşse bile, yılın son iki ayındaki fiyat hareketleri zam oranının kesin büyüklüğünü belirleyici olacak.