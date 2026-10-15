Çalışan emeklilerin rapor parası alıp alamayacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamalarına göre sigortalılık statüsüne bağlıdır. Emekli aylığını almaya devam edenler ile maaşını kestirerek yeniden çalışanlar için farklı kurallar uygulanır. Hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında geçici iş göremezlik ödeneği şartları değişiklik gösterir.

Emekli olduktan sonra aktif çalışma hayatını sürdüren vatandaşların, sağlık sorunları nedeniyle alacakları istirahat raporları karşılığında geçici iş göremezlik ödeneği alıp alamayacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen sigortalılık statülerine göre farklılık gösteriyor. Artan yaşam maliyetleri sebebiyle emeklilik sonrası da çalışmaya devam eden kişilerin bu hakları, emekli aylıklarını kesip kesmedikleri veya Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında çalışıp çalışmadıklarına göre ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Emekli Aylığını Kestirip Çalışanların Rapor Parası Koşulları

Emekli aylığını kestirerek normal sigortalı statüsünde yeniden çalışmaya başlayan kişiler, belirli şartları yerine getirmeleri halinde rapor parası alma hakkına sahip olmaktadır. Bu grup için hastalık, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı raporlarda ödeme koşulları farklılık gösterir.

Hastalık Raporları: Ödeme üçüncü günden itibaren başlar. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

Ödeme üçüncü günden itibaren başlar. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Raporları: Ödeme ilk günden itibaren hesaplanır. Bu durumlar için prim gün şartı aranmaz.

SGDP Kapsamında Çalışan Emeklilerin Rapor Parası Hakkı

Emekli aylığını almaya devam ederek Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında çalışan vatandaşlar için ise farklı kurallar geçerlidir. Bu gruptaki emekliler, normal hastalık nedeniyle aldıkları raporlar için geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamazlar.

Ancak, SGDP kapsamında çalışan emekliler, bir iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına yakalanmaları durumunda, gerekli koşulları sağlamaları halinde rapor parası alabilmektedir. Ödeneğin miktarı, sigortalının günlük kazancına ve tedavi şekline göre belirlenir. Ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisi, yatarak tedavilerde ise yarısı esas alınır.

Malullük Aylığı Alanların Sigortalılık Durumu

Malullük aylığı alan vatandaşların yeniden çalışmaya başlaması, diğer emeklilerden farklı sosyal güvenlik hükümlerine tabidir. Bu kişilerin, işe başlamadan önce aylıklarının kesilip kesilmeyeceğini ve hangi sigorta kapsamında değerlendirileceklerini öğrenmeleri büyük önem taşır.

Emekli olup çalışmayı sürdüren tüm vatandaşların, hak kaybı yaşamamak adına SGK kayıtlarını, sigorta statülerini ve istirahat raporlarının düzenlenme gerekçelerini dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu sayede olası mağduriyetlerin önüne geçilebilir.