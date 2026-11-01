Emeklilere yönelik hazırlanan yeni yasal düzenlemede 65 yaş sınırı kulisleri hareketlendirdi. AKP kulislerinde konuşulan yeni modele göre, 65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha yüksek zam verilmesi masaya yatırıldı. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması planlanan sistemin detayları netleşiyor.

Türkiye'de milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ekonomik gelişmeler ve maaş iyileştirme çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yasal düzenleme için yıl sonunu işaret etmesinin ardından, parti kulislerinde hazırlanan yeni modelin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Sahadan ve teşkilatlardan gelen uyarılar doğrultusunda şekillenen yeni sistemde, özellikle 65 yaş ve üzerindeki emeklilere yönelik farklı bir zam modelinin uygulanması ihtimali üzerine yoğunlaşıldı.

65 Yaş ve Üzerindeki Emeklilere Özel Zam Müjdesi!

Edinilen bilgilere göre, enflasyon karşısında alım gücü eriyen emeklilerin durumunu iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda yeni formüller masaya yatırılıyor. AK Parti kulislerinde değerlendirilen seçenekler arasında, 65 yaş altı ve üstündeki emeklilere farklı ödemeler yapılması fikri öne çıkıyor.

Bu kapsamda, yaşlılık dengeleri ve sosyal destek unsurları da göz önünde bulundurularak, 65 yaş üstündeki emeklilere daha yüksek oranlarda zam yapılması ihtimali tartışılıyor.

1 Ocak 2027 Tarihi ve Bütçe Planlaması Belirleyici Olacak!

Hazırlanan yeni sistemin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, emeklilere yönelik yapılacak iyileştirmeler için 2027 bütçesinde gerekli mali imkânların oluşturulduğunu duyurmuştu.

Adalet ve hakkaniyet çerçevesinde kurgulanan bu yasal düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) takdiriyle yıl sonuna kadar yasalaşması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından modelin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Yeni Formül: 30 Bin TL Olur mu?

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı, 2026’nın ikinci yarısında beklenen yüzde 10,08’lik enflasyon oranıyla birlikte kök maaşlar baz alındığında 25 bin 900 TL bandına ulaşıyor. Ancak uzmanların dikkat çektiği nokta, masadaki refah payı eklenmesi seçeneği. Refah payının dahil edilmesiyle birlikte en düşük emekli aylığının genel olarak 30 bin TL seviyesine yaklaşabileceği hesaplanıyor.

65 Yaş Üstü İçin "Pozitif Ayrımcılık" Seçeneği Ne Anlama Geliyor?

SGK uzmanlarının gündeme getirdiği en dikkat çekici başlıklardan biri de 65 yaş üstü emeklilere yönelik kademeli artış ve pozitif ayrımcılık formülü. Çalışma hayatından uzun süre önce ayrılmış, yaş ve sağlık koşulları nedeniyle ek gelir elde etme imkanı bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki kesimler için sosyal devlet ilkesi gereği özel bir taban aylık sınırı getirilmesi tartışılıyor.

Bu senaryoya göre; genel en düşük emekli maaşı uygulamasından bağımsız olarak, ileri yaştaki emeklilere yönelik refah payı destekli özel bir taban belirlenmesi durumunda, 65 yaş üstü emekliler için 30 bin TL rakamının özel bir alt sınır (taban aylık) olarak uygulanması ihtimal dahilinde bulunuyor.

Son dönemde emeklilerin geçim sıkıntısının derinleştiği ve bunun siyasi tercihlere yansıdığı yönündeki uyarıların etkili olduğu biliniyor. Fon krizi ve emeklilerin alım gücünün artırılması başlıklarının öncelikli olarak ele alındığı bu süreçte, yapılacak düzenlemenin kapsamı büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle sabit gelirli emeklilerin enflasyon baskısından kurtarılması amacıyla kurgulanan bu yaş bazlı zam seçeneğinin, milyonlarca vatandaşın ekonomik yükünü hafifletmesi ve refah payını artırması amaçlanıyor. Detayların netleşmesiyle birlikte ocak ayından itibaren yeni dönemin kapılarını aralaması bekleniyor.