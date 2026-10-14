Bankaların 670 bin TL'lik 32 günlük mevduat faiz oranları ve getiri miktarları açıklandı. Bu kapsamda, bankaların sunduğu faiz getirileri 16 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Türk Ticaret Bankası en yüksek getiriyi sağlarken, Merkez Bankası'nın faiz kararı oranları etkileyebilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararını beklerken, vatandaşlar bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarını yakından inceliyor. Özellikle 670 bin TL tutarındaki birikimlerin 32 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağı merak konusu oldu. Çeşitli bankaların açıkladığı faiz oranları, mevduat sahipleri için önemli bilgiler sunuyor.

Bankaların 32 Günlük Faiz Getirisi Oranları

670 bin TL'lik birikim için bankaların sunduğu 32 günlük faiz getirileri, bankadan bankaya önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bu getiriler, uygulanan faiz oranlarına göre 16 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen net kazançlar sunmaktadır.

Banka Adı Faiz Oranı (%) Net Faiz Getirisi (TL) Vade Sonu Toplam Tutar (TL) Türk Ticaret Bankası 44,50 20.219 690.219 Fibabanka 44,00 19.489 - ING 44,00 19.156 - Anadolubank 44,00 19.156 - QNB 42,00 19.066 - Akbank 38,00 18.662 - DenizBank 42,00 18.431 - Odeabank 42,00 18.271 - On Dijital 42,50 18.011 - Ziraat Dinamik 44,00 16.657 -

En Yüksek ve En Düşük Getiri Sunan Bankalar

Mevduat faiz getirileri incelendiğinde, 670 bin TL'lik birikim için en cazip teklifi sunan banka ile en düşük getiriyi sağlayan banka net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli rol oynamaktadır.

Yapılan değerlendirmelere göre, Türk Ticaret Bankası, yüzde 44,50 faiz oranıyla 20.219 TL net faiz getirisi sağlayarak en yüksek kazancı sunmaktadır. Vade sonunda toplam tutar 690.219 TL'ye ulaşmaktadır. Öte yandan, Ziraat Dinamik ise yüzde 44 faiz oranıyla 16.657 TL net getiri imkanı sunarak listedeki en düşük getiriye sahip banka olarak kaydedilmiştir.

Faiz Oranları Değişebilir Mi?

Bankaların mevduat faiz oranları, piyasa koşulları ve Merkez Bankası'nın para politikası kararları doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, açıklanan oranların gelecekte değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ekim tarihinde açıklayacağı ekim ayı faiz kararı, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını doğrudan etkileyebilir. Bu karar sonrasında bankaların faiz politikalarında değişiklikler yapması beklenmektedir. Mevduat sahiplerinin, yatırımlarını yapmadan önce güncel oranları teyit etmeleri önemlidir.