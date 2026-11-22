Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB delegeler toplantısında esnaf ve sanatkârları sevindiren finansman adımlarını duyurdu. Halkbank'ın bekleyen kredi dosyaları için 20-25 milyar TL kaynak ayıracağını açıklayan Bolat, ekspertiz raporu gideri gibi kesinti ve masrafların da kaldırılacağını belirterek esnaf kredisi 2026 sürecinde yeni bir sayfa açtı.

Yıl sonuna yaklaşırken işletme sermayesini güçlendirmek ve bekleyen finansman taleplerini çözüme kavuşturmak isteyen esnaf ve sanatkârlar için kritik bir gelişme yaşandı. Antalya Belek'te düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Halkbank esnaf kredisi süreçlerine yönelik önemli müjdeler paylaştı. Bakan Bolat, hem bekleyen başvurular için yeni kaynak aktarılacağını hem de kredi kullanımında alınan bazı masrafların kaldırılacağını duyurdu.

Bekleyen Başvurulara 20-25 Milyar TL Yeni Kaynak

Kredi dosyalarının sonuçlandırılmasına yönelik yürütülen görüşmeleri aktaran Bakan Bolat, yılın bitimine 40 gün kala Halkbank ile varılan mutabakatın detaylarını paylaştı. Bolat, "Yılın bitmesine 40 gün kaldı. Halkbank Genel Müdürümüzle görüştük. 20-25 milyar liralık bekleyen dosyalar için kredi musluğunu açıyor" ifadelerini kullandı.

Bu hamleyle birlikte onay veya kaynak sırasındaki dosyaların hızla sonuçlandırılması hedeflenirken, yılın ilk 10 ayında 187 bin 673 kredi karşılığında 168 milyar liraya ulaşan toplam finansman hacmine yıl sonuna kadar en az 25 milyar lira daha eklenmesi amaçlanıyor.

Ekspertiz Gideri ve Kesintiler Nasıl Kaldırılacak?

Yeni dönemin en dikkat çekici başlıklarından birini ise faizsiz masrafsız kredi arayışındaki esnafın yükünü hafifletecek kesinti düzenlemesi oluşturuyor. Kredi kullandırım süreçlerinde gündeme gelen ekspertiz raporu gideri gibi masrafların kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu krediler verilirken ekspertiz raporu gideri gibi bazı kesintiler ya da masraflar alınıyordu. Genel müdürümüz, TESKOMB Başkanımız ve TESK ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu kesintilerin de ortadan kalkacağı sözünü aldık."

Ayrıca esnaf kredilerinde faiz oranının yıl başında yüzde 25'ten yüzde 20'ye çekildiği hatırlatılırken, son 24 yılda 4,7 milyon kredi ile toplam 907 milyar liralık finansman sağlandığı ve geçen yıl 257 bin krediyle 176 milyar lira destek verildiği kaydedildi.

İhracat, İş Yeri Verileri ve Hal Yasası Vurgusu

Konuşmasında ekonomik ve sektörel göstergelere de yer veren Bakan Bolat, son altı ayda aylık ihracat rekorlarının kırıldığını ve kasım ayı ihracat rakamlarının yaklaşık 10 gün sonra açıklanacağını söyledi. Esnaf ve sanatkârların ihracat işlem sayısının 2019'daki 26 bin 408 seviyesinden 2024'te 1 milyon 140 bin 85'e çıktığını belirten Bolat, Türkiye genelinde 2 milyon 270 binden fazla esnaf bulunduğunu aktardı. İş yeri verilerine göre 2025 yılında 323 bin 480 yeni iş yeri açılırken 120 bin 400 iş yerinin kapandığını; bu yılın ocak-ekim döneminde ise 245 bin 76 yeni açılışa karşılık 103 bin 595 kapanış gerçekleştiğini ifade etti.

Sebze ve meyve ticaretini düzenleyen Hal Yasası taslağının da AK Parti TBMM Grubu tarafından son şekline getirildiğini ve üretici birlikleri ile esnafı güçlendirecek şekilde Meclis'ten geçirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.