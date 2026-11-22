Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, babasına ait iş yerindeki sigorta başlangıcını emeklilik hesabına dahil ettirmek isteyen bir kişinin davasında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, işe giriş bildirgesinin tek başına yeterli olmayacağını belirterek fiilî çalışmanın belgelerle araştırılmasını istedi. Kararda 18 yaşından önceki sigortalılık ve 25 yıllık sürenin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılar da öne çıktı.

Emeklilik hakkı kazanmak için geçmiş sigorta kayıtlarını kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni bir Yargıtay kararı gündeme geldi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, babasına ait iş yerinde 18 yaşından önce sigortalı gösterilen kişinin emeklilik talebine ilişkin mahkeme kararını bozdu.

Davacı, 1998 yılında babasının iş yerinde çalıştığını ve bu döneme ait sigorta günlerinin emeklilik hesabında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise çalışma kayıtlarının yeterli olmadığını belirterek aylık bağlanması talebini reddetti.

İlk derece mahkemesi davacı lehine karar vermesine rağmen Yargıtay, çalışma süresinin yeterince araştırılmadığı sonucuna ulaştı.

Yargıtay'ın Emeklilik Kararında Öne Çıkan Ayrıntılar

Yüksek Mahkeme, sigorta başlangıcının geçerliliği ve emeklilik süresinin hesaplanmasında önemli eksiklikler bulunduğunu belirledi.

Detaylar şu şekilde:

Karar tarihi: 3 Haziran 2026.

Yargıtay karar numarası: 2026/8527.

İlk sigorta bildirimi: 12 Mayıs 1998.

Uyuşmazlık konusu çalışma: 68 gün.

Davacının bildirdiği toplam prim: 6.678 gün.

18 yaşın tamamlandığı tarih: 11 Ağustos 1999.

25 yıllık sürenin tamamlanması: 11 Ağustos 2024.

Kararda, 25 yıllık sigortalılık süresinin fiilen 25 yıl çalışıldığı anlamına gelmediği de önem taşıyor.

Babasının İş Yerindeki Çalışma Araştırılacak

Yargıtay, işe giriş bildirgesinin bulunmasını gerçek çalışma açısından tek başına yeterli görmedi.

İş yerinin dönem bordrolarının incelenmesi, tarafsız tanıkların dinlenmesi ve gerektiğinde komşu işletmelerdeki çalışanların araştırılması istendi.

18 Yaş Öncesi Sigortalılıkta Önemli Ayrıntı

Mevzuata göre ilgili dönemde 18 yaşından önce sigortalı olanların 25 yıllık sigortalılık süresi, kural olarak 18 yaşını tamamladıkları tarihten hesaplanıyor.

Geçerli kabul edilen fiilî çalışmalara ait prim günleri ise şartlarına göre emeklilik hesabında değerlendirilebiliyor.

Yargıtay Emeklilik Talebini Kesin Olarak Reddetmedi

Yüksek Mahkeme, eksik inceleme nedeniyle ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

Bu karar, davacının emeklilik hakkının kesin olarak ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Yerel mahkeme delilleri yeniden değerlendirerek sigortalılık ve aylık bağlama koşulları hakkında karar verecek.