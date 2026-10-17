Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen kapsamlı güvenlik operasyonlarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 912 aranan şahıs yakalandı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla adalete teslim edilen hükümlüler arasında 20 yıldan fazla cezası olanlar da bulunuyor.

Türkiye genelinde kamu düzeninin sağlanması ve adaletten kaçan firarilerin yakalanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen geniş çaplı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan yüzlerce kişi emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt genelinde huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi hedefiyle yürütülen saha çalışmalarına emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri geniş bir katılım sağladı. Ülke genelini kapsayan bu ortak denetim ve operasyonlarla, hakkında arama kararı olan şahısların adalete teslim edilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Operasyona 25 Binden Fazla Personel Katıldı

Geniş kapsamlı güvenlik uygulaması, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda icra edildi. Ülke genelindeki denetimlerde toplam 8 bin 285 ekip görev alırken, sahada 25 bin 395 güvenlik personeli görev yaptı.

Ekiplerin koordineli takibi ve saha denetimleri sayesinde hakkında yakalama kararı olan şahısların gizlendikleri adresler ve bulundukları noktalar tek tek belirlendi. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı baskınlarla suçlular adalete teslim edildi.

Yakalanan Şahısların Ceza Dağılımı Açıklandı

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 912 aranan hükümlü yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahısların hapis cezası sürelerine ilişkin ayrıntılı veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre denetimlerde; 0 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 751 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 100 kişi, 10 ila 20 yıl arası cezası bulunan 48 kişi ve 20 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan 13 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, hapis cezasıyla aranan kişilerin toplum huzurunu tehdit etmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Ülke genelinde güvenlik ve asayişin korunması adına aranan şahıslara yönelik operasyonların kesintisiz biçimde sürdürüleceği bildirildi.