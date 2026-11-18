Millî Eğitim Bakanlığı, 81 ilden seçilen temsilci öğretmenleri 23–24 Kasım 2026’da Ankara’da ağırlayacak. Pazartesi günü TUSAŞ ve anıt ziyaretlerinin ardından CSO Ada Ankara’da saat 20.00’de konser düzenlenecek. Salı günü ise program, Bakan Yusuf Tekin’in katılacağı Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Öğretmene Saygı Gecesi’nde yaklaşık 2 bin davetli bekleniyor.

Ankara’daki Öğretmenler Günü programının ilk gününde, 81 ilden gelen temsilci öğretmenler Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini gezecek. Heyet aynı gün Şehit Öğretmenler Anıtı ve Öğretmen Hatıra Ormanı’nı ziyaret edecek. Akşam yemeği için buluşma adresi Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. MEB’in yayımladığı programda gündüz ziyaretlerinin başlangıç saatleri yer almıyor.

Pazartesi akşamının son durağı CSO Ada Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Bir Öğretmen Bin Yürek konserinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler aynı sahneyi paylaşacak. Sanat Cepte’nin etkinlik kaydına göre konser 23 Kasım Pazartesi saat 20.00’de Tarihi Salon’da başlayacak. Bilet ekranında konser “Tükendi” olarak görünüyor.

24 Kasım Salı | Anıtkabir, sergiler ve Öğretmene Saygı Gecesi

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde temsilci öğretmenlerin ilk durağı Anıtkabir olacak. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ziyarete katılacak. Günün devamında sergi açılışları ve ÖğretmenİZ söyleşisi var. MEB, program kapsamında Öğretmen Gözüyle fotoğraf sergisini ve öğretmenlik mesleğinin zaman içindeki gelişimini anlatan Öğretmen temalı sergiyi duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Ankara’daki söyleşinin ve sergilerin saatleri ile adresleri ayrıca belirtilmedi.

İki günlük program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Öğretmene Saygı Gecesi ile tamamlanacak. Gecede Yücel Arzen Hacıoğulları’nın Kim Var? adlı eseri 150 kişilik bir ekiple sahnelenecek. Bakanlık, bu buluşmada yaklaşık 2 bin kişinin yer almasını bekliyor. Temsilci öğretmenlerin yanı sıra şehit öğretmenlerin yakınları, emekli ve depremzede öğretmenler, Türkiye’den ve yurt dışından davetli eğitimciler ile 3. Maarif Kongresi katılımcıları da programa dahil.

Ankara’daki Öğretmenler Günü programına kimler katılabiliyor?

MEB’in Ankara’da ağırlayacağı temsilci öğretmenler, Öğretmenler Günü genelgesindeki esaslara göre görev yaptıkları illerde belirleniyor. Külliye’deki gece için Bakanlık katılımcı gruplarını duyurdu. Bu programa ilişkin halka açık bir başvuru bağlantısı veya bilet bilgisi paylaşılmadı. CSO Ada’daki konserin ise ayrı bir etkinlik kaydı bulunuyor ve orada da mevcut bilet durumu “Tükendi” olarak gösteriliyor.

Bakanlık, ÖğretmenİZ söyleşilerinin 24 Kasım’da 81 ilde düzenleneceğini de açıkladı. Ankara’da eğitim gündemini takip edenler için bir sonraki etkinlik 25–27 Kasım’daki 3. Maarif Kongresi. Kongrede eğitim ile medeniyet arasındaki ilişki ve geleceğe yönelik eğitim yaklaşımları, öğretmenlerin deneyimleri ve akademik çalışmalar üzerinden ele alınacak.