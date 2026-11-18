Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Gökçeyurt’ta yaklaşık 110 bin metrekarelik köpek yaşam alanının yapımını tamamladı. Tam kapasiteyle 5 bin sahipsiz köpeğe hizmet verecek tesiste oyun ve gezdirme alanları, teraslı ve kapalı kulübeler bulunuyor. Köpeklerin muayene, aşı, görüntüleme, ameliyat ve yoğun bakım ihtiyaçları ise aynı yerleşkedeki veteriner kliniğinde karşılanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 18 Kasım’da duyurduğu Gökçeyurt Köpek Doğal Yaşam Alanı, Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde kuruldu. Belediyenin açıklamasına göre arazideki mevcut ağaç dokusu korundu.

Yaklaşık 10 bin ağacın bulunduğu yerleşkede köpeklerin hareket edebileceği oyun ve gezdirme alanları oluşturuldu. Dinlenme ve barınma için de teraslı ve kapalı kulübeler yapıldı. Açık bölümler köpeklerin hareket etmesine, kulübeler ise dinlenmesine ve korunmasına ayrıldı.

Tesisin 5 bin köpek kapasitesi, belediyenin tam kapasite için açıkladığı sayı. ABB’nin 18 Kasım tarihli duyurusunda tesiste şu anda kaç köpeğin bulunduğu, açık alanların nasıl gruplandırılacağı veya gezdirmenin hangi sıklıkta yapılacağı belirtilmedi. Kamuya açıklanan plan, köpeklerin bakım ve rehabilitasyonu için açık alanları, kulübeleri ve veteriner birimlerini aynı yerleşkede bir araya getiriyor.

Bir köpek hastalandığında hangi birimler devreye girecek?

Tesisin hayvan sağlığı kliniğinde muayene ve görüntüleme için ayrı bölümler bulunuyor. Bir köpeğin sağlık sorunu olduğunda veteriner hekim muayeneyi klinikte yapabilecek ve gerek görürse görüntüleme hizmetinden yararlanabilecek. Ameliyat gereken vakalar için operasyon alanı, yakın takip gerektiren vakalar için de yoğun bakım ünitesi ayrıldı. Böylece sağlık kontrolü, tetkik ve tedavinin aynı tesiste yürütülmesi planlanıyor.

Klinik, rutin veteriner işlemlerine de hizmet verecek. Belediyenin açıkladığı birimler arasında aşı uygulama alanı ve kısırlaştırma bölümü bulunuyor. ABB’nin proje sayfasında ayrıca hayvan duş alanı yer alıyor. Gezdirmeden aşıya kadar farklı bakım ihtiyaçları için ayrı bölümler öngörülürken belediye, günlük beslenme ve sağlık kontrolü takviminin ayrıntılarını son duyurusunda paylaşmadı.

Gökçeyurt Köpek Doğal Yaşam Alanı nerede, canlı izlenebiliyor mu?

Tesisin adresi Gökçeyurt Mahallesi, Gökçeyurt Küme Evleri, Mamak. ABB, ziyaretçiler için bekleme salonu, kafeterya, çocuk oyun parkı ve 100 araçlık otopark bulunduğunu duyurdu. Haberde tesisin ziyaret saatlerine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Yerleşkeyi uzaktan görmek isteyenler, belediyenin canlı yayın sayfasındaki Gökçeyurt Köpek Doğal Yaşam Alanı başlığından kamera görüntülerine günün her saati ulaşabiliyor.