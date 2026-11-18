Bakü doğumlu piyanist ve besteci Şamhal İsmail, iki keman, viyola ve çellodan oluşan yaylı dörtlüsüyle Ankara’da sahne alacak. Konser, 19 Kasım Perşembe saat 20.00’de Oran’daki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde başlayacak. Çankaya Belediyesi’nin takviminde bitiş saati 22.00 olarak yer alıyor. Ücretli konser için tam bilet 650 TL olarak listeleniyor.

Ankara’da perşembe akşamını konserle geçirmek isteyenler için buluşma adresi Oran. Çankaya Belediyesi’nin kültür sanat takviminde Şamhal İsmail ve String Quartet adıyla yer alan dinleti, 19 Kasım 2026 Perşembe saat 20.00’de başlayacak. Belediye programı saat 22.00’ye kadar planladı. Biletinial ve Bubilet de aynı salonu ve başlangıç saatini gösteriyor.

Piyanoya hangi sanatçılar eşlik edecek?

Konserde piyanonun başında Şamhal İsmail olacak. Yaylı dörtlüsünde Gülfem Yoldaş ve Elifnaz Okumuş keman, Gülizar İsmail viyola, Can Çerigenç ise çello çalacak. Etkinlik adındaki String Quartet, bu dört yaylı çalgıyı ifade ediyor. Piyanonun da katılmasıyla sahnede beş müzisyen olacak.

Dinletinin odağında, piyano ile yaylıların aynı topluluk içinde nasıl bir araya geldiği var. İki kemanın yanı sıra viyolanın orta sesleri ve çellonun daha pes tınısı, dinleyiciye piyanoyla birlikte farklı ses katmanlarını takip etme olanağı sunuyor. Çankaya Belediyesi sahneye çıkacak müzisyenlerin adlarını duyurdu. Konserde çalınacak eserlerin listesi ise etkinlik sayfasında yer almıyor.

Şamhal İsmail kimdir?

1989’da Bakü’de doğan Şamhal İsmail, piyanistliğinin yanı sıra beste yapıyor ve piyano eğitimi veriyor. Çankaya Belediyesi’nin etkinlik tanıtımına göre müziğe küçük yaşlarda başlayan sanatçı, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelerde piyano performansları ve konser projeleriyle dinleyici karşısına çıktı. Ankara’daki buluşmada kendisine iki keman, viyola ve çellodan oluşan bir dörtlü eşlik edecek.

Konser bileti kaç TL, Yaşar Kemal Kültür Merkezi nerede?

Tam bilet 650 TL. Çankaya Belediyesi, ücretli konser için Biletinial’ın satış sayfasına yönlendiriyor. Etkinlik Bubilet’te de aynı fiyatla ve koltuk seçmeli olarak listeleniyor. Birlikte gidecek dinleyiciler, satın alma ekranında 19 Kasım saat 20.00 seansını açarak yan yana koltuk bulunup bulunmadığını kontrol edebilir.

Konserin yapılacağı Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Oran Mahallesi, Zülfü Tiğrel Caddesi No. 3, Çankaya adresinde. Etkinlik takviminde 20.00 konserin başlangıç saati olarak belirtiliyor. Kapı açılış saati ayrıca yayımlanmadı. Salonla ilgili bilgi almak isteyenler, belediyenin merkez için verdiği 0312 458 89 00 numarasını arayıp 1851 dahili hattına ulaşabilir.