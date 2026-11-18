Ayşen Gruda ve Erkan Yücel’in de yer aldığı Meydan Sahnesi’nin arşivi, Ankara Kalesi’nin karşısındaki Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşuyor. 1961’de kurulan özel tiyatronun oyun fotoğraflarını, afişlerini ve gazete kupürlerini bir araya getiren İşte Meydan İşte Sahne sergisi, 22 Kasım Pazar günü sona erecek.

Ankara Kalesi’ne çıkanları bu hafta sonu, başkentin 1960’lı yıllarına uzanan bir tiyatro arşivi bekliyor. Ayşen Gruda, Erkan Yücel, Emel Göksu ve Zihni Göktay gibi isimlerin yolunun kesiştiği Meydan Sahnesi, oyun ve oyuncu fotoğraflarıyla yeniden gündemde. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki sergi, bu sanatçıları Ankara’da aynı tiyatronun çevresinde buluşturan yıllara yakından bakma fırsatı veriyor.

Sergiyi Sibel Durak hazırladı, tasarımını Deniz Özyaşar üstlendi. Durak’ın yıllar boyunca sahaflardan ve müzayedelerden topladığı belgeler arasında afişler, oyun broşürleri ve basın kupürleri bulunuyor. Sahne fotoğrafları bir oyundan geriye kalan anları gösterirken broşürler kadroyu, kupürler ise oyunların dönemin basınında nasıl yer bulduğunu takip etmeye imkân veriyor. Böylece sergide tanıdık bir oyuncunun yüzünden yola çıkıp o oyunun daha geniş hikâyesine ulaşmak mümkün.

Meydan Sahnesi’nin arşivinde hangi oyunlar var?

Sergide Aceleci Kalp, Köşe Kapmaca ve Karaların Memetleri oyunlarından fotoğraflar da yer alıyor. Durak, açılışta bu karelerin Uğur Kavas’ın katkısıyla seçkiye dahil edildiğini anlattı. Fotoğraflarda bir oyunun dekoruna, kostümlerine ve oyuncuların sahnedeki duruşuna bakmak, dönemin tiyatro anlayışına dair afişlerin tek başına aktaramayacağı ayrıntıları görünür kılıyor.

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Meydan Sahnesi’ni Mahir Canova, Adalet Ağaoğlu, Kartal Tibet, Üner İlsever ve Çetin Köroğlu 1961’de Ankara’da kurdu. Yaklaşık on yıl boyunca başkentin öne çıkan özel tiyatrolarından biri olan sahnenin geçmişinde Yılmaz Gruda, Semiramis Pekkan, Kerem Yılmazer ve Selçuk Uluergüven gibi isimlerin de izi var. Bir araya getirilen malzeme, oyuncuların kişisel kariyerlerinin yanı sıra Ankara’nın özel tiyatro geleneğinin bir dönemini de anlatıyor.

Meydan Sahnesi sergisi nerede, son gün saat kaça kadar açık?

İşte Meydan İşte Sahne sergisi, Ankara Kalesi’nin ana giriş kapısının karşısındaki Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde. Açık adres Kale Mahallesi, Depo Sokak No. 1, Altındağ. Serginin son günü 22 Kasım 2026 Pazar. Müzenin hafta sonu ziyaret saatleri 10.00–18.00. Son bilet satışı kapanıştan yarım saat önce yapıldığı için pazar günü gişeye 17.30’dan önce ulaşmak gerekiyor. Cuma günü gitmek isteyenler için müze 10.00–17.00 arasında açık.