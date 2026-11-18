Çankaya Belediyesi, 4–18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere ve ailelerine psikolojik danışmanlık desteği sunuyor. Akran zorbalığı, dikkat ve davranış sorunları gibi konularda destek almak isteyen aileler 0312 458 89 00 numaralı hattı arayıp 1101’i tuşlayarak randevu alabiliyor. İlk görüşmenin adresini ve görüşmeye kimin katılacağını da aynı hattan öğrenebiliyor.

Çocuğu okulda akran zorbalığı yaşayan, dikkatle ilgili güçlükler yaşayan ya da davranışlarındaki değişimi bir uzmanla konuşmak isteyen aileler, Çankaya Belediyesi’nin Çocuk-Ergen Psikolojik Danışmanlık Hizmeti için telefonla randevu isteyebiliyor.

Belediyenin bu programa ilişkin duyurusunda başvuru numarası 0312 458 89 00, dahili hat ise 1101 olarak belirtiliyor. Aradığınızda hizmetin adını ve çocuğun yaşını söyleyerek uygun randevu gününü sorabilirsiniz.

Belediyenin daha önce yayımladığı çocuk hizmetleri broşüründe, Çocuk Psikolojik Danışmanlık Merkezi için 4–16 yaş ve 1180 dahili numarası yer alıyor.

İnternette iki farklı yaş aralığı ve telefon bilgisiyle karşılaşan aileler, 4–18 yaş programı için belediyenin 14 Ağustos 2026 tarihli duyurusundaki 1101 numarasını kullanabilir. Özellikle 17 veya 18 yaşındaki bir genç için randevu istenirken programın adını belirtmek, görüşmenin doğru birime yönlendirilmesini kolaylaştırır.

İlk görüşmede çocuk ve ebeveyn birlikte mi olacak?

Belediye, destek sürecinde çocuğun ve ailenin birlikte ele alındığını belirtiyor. Duyuruda ilk görüşmenin süresi, görüşmeye önce kimin alınacağı ve hangi belgelerin isteneceği açıklanmıyor. Bu yüzden randevu alırken görüşmenin yapılacağı açık adresi, çocuğun ilk görüşmeye gelip gelmeyeceğini ve varsa gerekli belgeleri aynı görüşmede teyit edebilirsiniz. Program duyurusunda ücret bilgisi de ayrıca belirtilmediği için bu konuyu randevu sırasında birime sorabilirsiniz.

İlk görüşmeye hazırlanırken başvuru nedeninizi günlük hayattan bir örnekle anlatmak işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa bunun ne zamandır sürdüğünü, hangi günlerde daha belirgin olduğunu ya da öğretmeninin size ne aktardığını kısaca not edebilirsiniz. Böylece görüşmede sizi endişelendiren durumu somut biçimde aktarabilirsiniz.

4–18 yaş grubuna hangi destekler sunuluyor?

Çankaya Belediyesi, danışmanlıkta çocuğun yaşını ve gelişim özelliklerini dikkate aldığını belirtiyor. Duyuruda 4–8 yaş grubu için oyun terapisi, 8–18 yaş grubu için sanat terapisi, kabul ve kararlılık terapisi ve çözüm odaklı yaklaşımlar sayılıyor. Duyurudaki iki yaş aralığı sekiz yaşta kesiştiği için, çocuğu sekiz yaşında olan aileler hangi yaklaşımın uygulanabileceğini randevu sırasında sorabilir.

Programın ele aldığı konular arasında akran zorbalığı, dikkat ve davranış sorunları bulunuyor. Ebeveynler de destek sürecine dahil ediliyor. Belediye, görüşme sayısı ve seans sıklığı için duyurusunda sabit bir takvim paylaşmadı. Bu bilgileri ilk görüşmenin ardından süreci yürütecek birimden öğrenebilirsiniz.