A101 market zincirinin 5 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu netleşerek raflardaki indirimli seçenekler duyuruldu. Yeni kampanya döneminde televizyonlardan elektrikli araçlara ve züccaciye çeşitlerine kadar geniş bir ürün grubu tüketicilerle buluşuyor.

Türkiye genelindeki şubelerinde indirimli alışveriş imkanı sunan perakende market zincirinin 5 Kasım 2026 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Tüketicilerin merakla beklediği yeni kampanya listesinde akıllı televizyonlardan elektrikli ulaşım araçlarına, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok kategoride ürün yer alıyor.

A101 Televizyon ve Teknoloji Ürünleri

A101 aktüel teknoloji reyonunda gelişmiş görüntü sistemlerine sahip büyük ekran televizyonlar satışa çıkıyor. Tüketicilere yüksek çözünürlüklü izleme deneyimi vadeden QLED ve Smart TV modelleri, farklı bütçe seçenekleriyle mağaza raflarındaki yerini alıyor.

Ürün Modeli Satış Fiyatı Nordmende 65 inç 4K Whale QLED Tv 27.499 TL Philips 55 inç 4K UHD Smart Tv 28.999 TL Philips 50 inç 4K UHD Smart Tv 22.999 TL Fobem 55 inç 4K QLED Tv 22.999 TL

Küçük Ev Aletleri ve Temizlik Çözümleri

Katalogda mutfakta yemek hazırlığını kolaylaştıran aletlerin yanı sıra kapsamlı ev hijyeni sağlayan temizlik cihazları geniş yer buluyor. Farklı işlevlere sahip elektrikli ev yardımcıları uygun fiyat avantajlarıyla tüketiciye sunuluyor.

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL

4.599 TL Onvo Dijital Mikrodalga: 3.499 TL

3.499 TL Sinbo Hava Temizleyici: 2.999 TL

2.999 TL Onvo Tost Makinesi: 2.999 TL

2.999 TL Pierre Cardin Elektrikli Çay Makinesi: 1.699 TL

1.699 TL English Home Doğrayıcı: 1.299 TL

1.299 TL Kiwi Türk Kahve Makinesi: 999 TL

999 TL Altus Narenciye Sıkacağı: 999 TL

999 TL Kiwi Seramik Tabanlı Ütü: 799 TL

799 TL Aprilla Kalın Maşa: 599 TL

599 TL Sinbo Yağ Ölçerli Baskül: 439 TL

Elektrikli Ulaşım Araçları

5 Kasım kataloğunun en dikkat çeken grubu arasında pratik şehir içi ve kırsal ulaşım sağlayan elektrikli araçlar bulunuyor. Volta markalı motosiklet, motorlu bisiklet ve kamyonet modelleri satışa sunuluyor.

Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL

279.990 TL Volta VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL

24.990 TL Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL

Mutfak Gereçleri ve Tekstil Ürünleri

Züccaciye ve giyim kategorisinde günlük ihtiyaçlara yönelik kaliteli tencere setleri, saklama kapları ve pijama modelleri tüketicilerin tercihine sunuluyor.