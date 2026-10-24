Türkiye genelindeki şubelerinde indirimli alışveriş imkanı sunan perakende market zincirinin 5 Kasım 2026 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Tüketicilerin merakla beklediği yeni kampanya listesinde akıllı televizyonlardan elektrikli ulaşım araçlarına, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar pek çok kategoride ürün yer alıyor.
A101 Televizyon ve Teknoloji Ürünleri
A101 aktüel teknoloji reyonunda gelişmiş görüntü sistemlerine sahip büyük ekran televizyonlar satışa çıkıyor. Tüketicilere yüksek çözünürlüklü izleme deneyimi vadeden QLED ve Smart TV modelleri, farklı bütçe seçenekleriyle mağaza raflarındaki yerini alıyor.
|Ürün Modeli
|Satış Fiyatı
|Nordmende 65 inç 4K Whale QLED Tv
|27.499 TL
|Philips 55 inç 4K UHD Smart Tv
|28.999 TL
|Philips 50 inç 4K UHD Smart Tv
|22.999 TL
|Fobem 55 inç 4K QLED Tv
|22.999 TL
Küçük Ev Aletleri ve Temizlik Çözümleri
Katalogda mutfakta yemek hazırlığını kolaylaştıran aletlerin yanı sıra kapsamlı ev hijyeni sağlayan temizlik cihazları geniş yer buluyor. Farklı işlevlere sahip elektrikli ev yardımcıları uygun fiyat avantajlarıyla tüketiciye sunuluyor.
- Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.599 TL
- Onvo Dijital Mikrodalga: 3.499 TL
- Sinbo Hava Temizleyici: 2.999 TL
- Onvo Tost Makinesi: 2.999 TL
- Pierre Cardin Elektrikli Çay Makinesi: 1.699 TL
- English Home Doğrayıcı: 1.299 TL
- Kiwi Türk Kahve Makinesi: 999 TL
- Altus Narenciye Sıkacağı: 999 TL
- Kiwi Seramik Tabanlı Ütü: 799 TL
- Aprilla Kalın Maşa: 599 TL
- Sinbo Yağ Ölçerli Baskül: 439 TL
Elektrikli Ulaşım Araçları
5 Kasım kataloğunun en dikkat çeken grubu arasında pratik şehir içi ve kırsal ulaşım sağlayan elektrikli araçlar bulunuyor. Volta markalı motosiklet, motorlu bisiklet ve kamyonet modelleri satışa sunuluyor.
- Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL
- Volta VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet: 24.990 TL
- Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 22.990 TL
Mutfak Gereçleri ve Tekstil Ürünleri
Züccaciye ve giyim kategorisinde günlük ihtiyaçlara yönelik kaliteli tencere setleri, saklama kapları ve pijama modelleri tüketicilerin tercihine sunuluyor.
- Hascevher Lavilla Tencere Seti: 1.199 TL
- Hascevher Tava ve Sahan Seti: 879 TL
- Nehir Çelik Termos: 799 TL
- Erkek Ekose Pijama Takımı: 499 TL
- Kadın Kalpli Pijama Takımı: 499 TL
- Erkek Oduncu Gömlek: 499 TL
- Koltuk Örtüsü: 199 TL
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