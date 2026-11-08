A101 marketler zinciri, Onvo marka 40 inç Full HD akıllı televizyonu yeni kampanya döneminde satışa çıkarıyor. Türkiye'de üretilen 40VQ80F2FA model televizyon, 12 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren 11 bin 499 TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Perakende marketler zinciri A101, tüketici elektroniği ürünleri kapsamında Onvo marka yeni bir televizyon modelini satışa sunuyor. Kampanya takvimi doğrultusunda Onvo 40VQ80F2FA model Full HD akıllı televizyon, 12 Kasım 2026 Perşembe gününden itibaren Türkiye genelindeki A101 mağazalarında raflarda yerini alacak. Yerli üretim olan cihaz, peşin fiyatın yanı sıra kredi kartına taksit imkanlarıyla satışa çıkacak.

Onvo 40VQ80F2FA Fiyatı ve Satış Bilgileri

A101 mağazalarında 12 Kasım 2026 Perşembe günü satışa sunulacak Onvo 40VQ80F2FA model televizyonun resmi fiyatı 11 bin 499 TL olarak belirlendi. Tüketiciler, bu kampanyalı ürünü kredi kartlarına uygulanan taksit alternatiflerinden faydalanarak satın alabilecek. İki yıl resmi garanti süresi bulunan televizyon, bütçe dostu ekran arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Onvo 40 inç Full HD Televizyonun Teknik Özellikleri

Onvo 40VQ80F2FA modeli, 40 inç büyüklüğündeki ekranında Full HD çözünürlük standardı sağlıyor. Akıllı televizyon altyapısını WhaleOS 10 işletim sistemiyle destekleyen cihazda dahili Wi-Fi bağlantısı ve entegre uydu alıcısı bulunuyor. Bu donanım sayesinde kullanıcılar harici bir alıcı kutusuna gerek kalmadan televizyon yayınlarına ve internet servislerine erişebiliyor.

Özellik Açıklama Ekran Boyutu 40 inç Çözünürlük Standardı Full HD İşletim Sistemi WhaleOS 10 Kablosuz Bağlantı Dahili Wi-Fi Ses Sistemi 2 x 8 Watt Hoparlör Garanti ve Menşei 2 Yıl Garanti, Türkiye Üretimi

Bağlantı Girişleri ve Arayüz Seçenekleri

Onvo 40VQ80F2FA modeli, multimedya aygıtlarını bağlamak isteyenler için geniş giriş çıkış arabirimleri barındırıyor. Cihaz üzerinde 3 adet HDMI bağlantı noktası ve 2 adet USB yuvası yer alıyor. Kullanıcılar bu arabirimler üzerinden harici disklerini, flash belleklerini veya harici oynatıcılarını televizyona pratik şekilde bağlayabiliyor. Ses tarafında ise 8 watt gücündeki çift hoparlörün yanı sıra kulaklık ve optik ses çıkışları sunuluyor.

Sihirli Kumanda Desteği Durumu

A101 kampanyasında yer alan Onvo 40VQ80F2FA modelinde sihirli kumanda desteği bulunmuyor. Kullanıcılar menü geçişlerini ve akıllı platform yönetimini ürünle birlikte gelen standart uzaktan kumanda üzerinden gerçekleştiriyor. 40 inç ekran boyutu, Full HD çözünürlüğü ve dahili uydu alıcısıyla ürün, temel televizyon ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.