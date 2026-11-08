Yıl boyunca biriktirilen kredi kartı ve sadakat puanlarının silinme tehlikesine karşı uzmanlar vatandaşları uyardı. Tüketici Konfederasyonu, hak kaybı yaşanmaması adına 31 Aralık öncesinde puanların sorgulanması ve süresi dolan bakiyelerin harcanması çağrısında bulundu.

Alışverişlerden biriken kredi kartı puanları, sadakat programı ödülleri ve uçuş milleri yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, birçok kurum ve işletmenin yıl bitiminde kullanılmayan puanları silebildiğini hatırlatarak tüketicilerin gecikmeden hesaplarını incelemeleri gerektiğini ifade etti.

Kart Puanları Ne Zaman ve Hangi Koşullarda Silinir?

Banka ve kredi kartlarının yanı sıra giyim, market ve akaryakıt firmalarının sadakat kartlarında toplanan puanlar, şirketlerin belirlediği son kullanma kurallarına tabidir. İşletmeler çoğunlukla kampanya koşullarında belirttikleri son kullanım tarihlerinin ardından devredilmeyen puanları 31 Aralık itibarıyla sistemden temizlemektedir.

Risk yalnızca bankacılık ürünleriyle sınırlı kalmamaktadır. Akaryakıt istasyonları, zincir marketler ve alışveriş merkezlerinin yürüttüğü ödül sistemlerinde de benzer uygulamalar görülmektedir. Birçok firma silinme sürecini kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirse de çok sayıda müşteri bu uyarıları fark etmediği için birikimlerini kaybetmektedir.

Puan Kaybı Yaşamamak İçin Yapılması Gerekenler

Tüketicilerin maddi kayıp yaşamaması için yıl sonu gelmeden tüm kart ve sadakat bakiyelerini tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Kullanım süresi kesinleşmiş ve yeni takvim yılına aktarılmayacağı belirlenmiş puanların son güne bırakılmadan harcanması tavsiye edilmektedir.

Banka ve kredi kartlarındaki güncel puan miktarlarını mobil şubelerden sorgulayın.

Alışveriş, giyim ve akaryakıt üyeliklerindeki mil veya ödül bakiyelerini listeleyin.

Mobil uygulamalar ya da müşteri iletişim merkezleri üzerinden puanların son geçerlilik tarihini öğrenin.

Puanların bir sonraki yıla devredilip devredilmeyeceğini resmi kanallardan teyit edin.

Hesaplarınızdaki mevcut puanların ekran görüntüsünü alarak saklayın.

Gelen bilgilendirme mesajlarını ve e-postaları silmeyin.

Haksız Silinen Kart Puanları İçin Yasal Haklar

Kampanya koşullarında açıkça süre sınırı belirtilmemiş olan puanların sonradan tek taraflı bir bildirimle silinmesi hukuki uyuşmazlıklara yol açabilmektedir. TÜKONFED temsilcileri, kuralları belirsiz şekilde iptal edilen bakiyeler için tüketicilerin itiraz hakkı olduğunu vurgulamaktadır.

Puanı haksız biçimde sıfırlanan kart sahiplerinin ilk aşamada ilgili bankaya ya da işletmeye yazılı bir dilekçeyle başvurması gerekmektedir. Talebin olumsuz sonuçlanması veya yanıtsız bırakılması durumunda ise uyuşmazlığın çözümü için Tüketici Hakem Heyetine resmi müracaat yapılabilmektedir.