Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklileri kapsayacak adil bir gelir düzenlemesi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Yeni sistemde yaş ve prim gün sayısı temel kriterler arasında yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklinin gelir durumunu iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Mardin ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklileri kapsayacak hakkaniyetli ve dengeli bir maaş düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Farklı formüllerin masada olduğunu belirten Işıkhan, sürecin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Emekli Gelirlerinde Yaş ve Prim Gün Sayısı Belirleyici Olacak

Bakan Işıkhan, hayata geçirilecek yeni modelde emeklilerin yaş durumlarının ve çalışma hayatları boyunca ödedikleri prim gün sayılarının dikkate alınacağını vurguladı. Yapılacak düzenlemenin temel hedeflerinden biri, emeklilik sisteminde adalet ilkesini güçlendirmek olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasında işaret edilen mali imkanların oluşturulması sürecine değinen Işıkhan, alternatif planlar üzerinde teknik değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti. Yeni düzenleme kapsamında öne çıkan temel başlıklar şu şekilde sıralandı:

Bütün emeklileri kapsayan adil ve dengeli bir artış çerçevesi oluşturulması

Maaş hesaplamalarında prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterinin değerlendirilmesi

Gelir artışında hakkaniyet ilkesinin temel alınması

En Düşük Emekli Aylığı İçin Ayrı Yasal Adım Gerekiyor

Taban aylık uygulamasının geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, en düşük emekli maaşı sınırının yükseltilmesi için bağımsız bir kanuni düzenlemenin zorunlu olduğunu belirtti. Uygulanacak politikalarda enflasyon oranları ile yıl sonu gerçekleşmelerinin hesaba katılacağını aktardı.

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Açıklamada maaş artışlarına ilişkin net bir oran ya da kesin bir ödeme takvimi paylaşılmadı. Düzenlemenin nihai şartları, yaş ve prim faktörlerinin hesaplamaya nasıl yansıtılacağı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek yasal teklifin detayları önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.