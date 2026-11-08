Emeklilik için yaş ve prim şartlarını tamamlamayı bekleyen milyonlarca çalışanı ilgilendiren sekiz farklı uygulama gündemde. SGK mevzuatında doğum ve askerlik borçlanması, malulen emeklilik, yıpranma payı ve kısmi emeklilik gibi seçenekler bulunuyor. Bu haklardan yararlanmak isteyenlerin sigorta başlangıcı, prim gün sayısı ve kişisel koşulları belirleyici oluyor.

Türkiye'de emeklilik yaşını bekleyen veya prim günlerini tamamlayamayan çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sunduğu farklı emeklilik imkânlarını araştırıyor. Mevcut mevzuatta bazı sigortalılara prim tamamlama, bazılarına ise yaş şartında avantaj sağlayan özel hükümler bulunuyor.

Kademeli emeklilik tartışmaları devam ederken yürürlükteki düzenlemeler, belirli koşulları karşılayan çalışanlar için alternatif oluşturuyor. Ancak her uygulama doğrudan erken emeklilik sağlamıyor.

Özellikle sigorta başlangıç tarihi, çalışma süresi ve sağlık durumu, emeklilik hesabında dikkate alınan temel kriterler arasında yer alıyor.

SGK Erken Emeklilikte 8 Ayrı Uygulama

Mevzuatta öne çıkan seçenekler şöyle:

Doğum ve askerlik borçlanması: Eksik prim sürelerinin tamamlanması.

Bağ-Kur ihya: Dondurulmuş hizmetlerin yeniden kazanılması.

Malulen emeklilik: Gerekli sağlık ve prim koşullarıyla aylık bağlanması.

Engellilik nedeniyle emeklilik: Özel hizmet ve prim şartları.

Yıpranma payı: Belirli mesleklerde ilave sigortalılık süresi.

Engelli çocuğu bulunan anneler: Prim ve yaş avantajı.

Erken yaşlanma: 55 yaş ve 5400 prim günü.

Kısmi emeklilik: Daha düşük primle belirlenen yaşta emeklilik.

Doğum ve Askerlik Borçlanması

Kadın sigortalılar, şartları karşılamaları halinde üç doğum için toplam 2160 güne kadar borçlanabiliyor.

Erkek çalışanlar ise askerlik sürelerini borçlanarak prim kazanabiliyor. Askerliğin sigorta başlangıcından önce yapılması, başlangıç tarihini geri çekebiliyor.

Bağ-Kur İhya ve Malulen Emeklilik

Prim borçları nedeniyle durdurulan Bağ-Kur hizmetleri, ihya yoluyla yeniden kazanılabiliyor.

Malulen emeklilikte ise genel olarak en az yüzde 60 çalışma gücü kaybı, 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü aranıyor. Sürekli bakıma muhtaç kişilerde sigortalılık süresi istisnası bulunuyor.

Engellilik ve Yıpranma Payı Hakları

Engellilik nedeniyle emeklilikte prim ve hizmet şartları sigorta başlangıcına göre değişiyor.

Yıpranma payında ise kanunda belirtilen işlerde çalışanlara ilave gün kazandırılıyor.

Sürekli bakıma muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan annelerin uygun prim sürelerinin dörtte biri hizmetlerine eklenerek emeklilik yaşından düşülüyor.

Erken Yaşlanma ve Kısmi Emeklilik

SGK tarafından erken yaşlandığı belirlenen kişiler, 55 yaş ve 5400 gün şartıyla emekli olabiliyor.

Kısmi emeklilikte ise sigorta girişine göre farklı prim ve yaş koşulları uygulanıyor.