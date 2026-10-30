Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Ailem uygulaması için başvurular çevrim içi alınıyor. Değerlendirme sonrası uygun bulunan kullanıcılara kişiye özel giriş kodu oluşturuluyor. Ebeveynlere ekran süresi yönetimi, cihaz eşleştirme ve güvenli bölge bildirimleri sunan hizmette başvuruyla kurulum farklı aşamalardan oluşuyor. İşte formda istenen bilgiler, telefon doğrulaması ve uygulamayı kullanmaya başlamak isteyenlerin bilmesi gereken ayrıntılar.

Çocuklarının telefon kullanımını düzenlemek ve günlük hareketlerine ilişkin bildirim almak isteyen Ankaralı aileler için Başkent Ailem başvuruları çevrim içi yapılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulaması; konum görüntüleme, ekran süresi kontrolü ve uygulama yönetimi gibi özellikleri bir araya getiriyor.

Hizmetten yararlanmak için başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Ancak formun gönderilmesiyle uygulamaya giriş hakkı aynı anda oluşmuyor. Başvurunun değerlendirilmesi, onay ve kişiye özel kod oluşturulması ayrı aşamalar olarak açıklanıyor.

Başvuru hangi ekrandan yapılacak?

Aileler, ABB’nin resmî portalındaki Başkent Ailem başvuru ekranından işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Formda T.C. kimlik numarası, ad soyad, doğum tarihi ve telefon numarası alanları bulunuyor.

Telefon bilgisi girildikten sonra “Kod Gönder” seçeneğiyle SMS doğrulaması yapılıyor. Ekranda altı haneli doğrulama kodu alanı yer alıyor. Başvuruyu göndermeden önce KVKK aydınlatma metni ve başvuru şartlarına ilişkin bölümlerin de okunması gerekiyor.

Bilgileri doldururken özellikle telefon numarasını kontrol etmek yararlı olacaktır. Başvuruya ilişkin bilgilendirme bu numara üzerinden yapılacağı için yanlış veya artık kullanılmayan bir numara, sonraki aşamaların takip edilmesini güçleştirebilir.

Başvuru onayından sonra ne olacak?

ABB’nin başvuru açıklamasına göre uygun bulunan kullanıcılar için kişiye özel aktivasyon/giriş kodu oluşturulacak. Onay bilgisi, başvuru sırasında belirtilen telefon numarası üzerinden iletilecek. Kullanıcılar oluşturulan kodla uygulamaya giriş yapabilecek.

Burada iki farklı kodu karıştırmamak önemli: Formdaki SMS kodu telefon doğrulamasıyla ilgiliyken, onay sonrasında oluşturulan kod uygulamaya giriş amacı taşıyor. Başvuru ekranında işlem yapılmış olması, değerlendirme sonucunun da tamamlandığı şeklinde yorumlanmamalı.

Çocuk cihazı nasıl eşleştirilecek?

Belediyenin tanıtımında kurulum, uygulamanın indirilmesi, hesap oluşturulması ve çocuk cihazının eşleştirme koduyla ebeveyn hesabına bağlanması şeklinde anlatılıyor. Böylece başvuru ve aktivasyonun ardından cihazlar arasında bağlantı kurulması hedefleniyor.

ABB’nin 28 Eylül tarihli duyurusunda hizmetin Ankara’da ikamet eden ailelere yönelik olduğu, başvuruların 1 Ekim 2026’da başlayacağı belirtilmişti. Bu nedenle uygulama bugün ilk kez duyurulan bir hizmet olarak değerlendirilmemeli.

Kurulum sırasında telefondaki yönlendirmeleri sırayla takip etmek ve işlemin hangi cihazda yapıldığını kontrol etmek, ebeveyn hesabıyla çocuk cihazının karıştırılmasını önleyebilir.

Ekran süresi ve güvenli bölge ne işe yarıyor?

Başkent Ailem’in açıklanan özellikleri arasında günlük ekran süresinin düzenlenmesi ve kullanılan uygulamaların yönetilmesi bulunuyor. Aileler, teknoloji kullanımına ilişkin kontrolleri aynı platform üzerinden gerçekleştirebilecek.

Konum özelliğinde ise ev ve okul gibi noktalar “güvenli bölge” olarak tanımlanabilecek. Çocuğun belirlenen alana girmesi veya bu alandan çıkması hâlinde ebeveyne bildirim gönderilecek. Anlık konum görüntüleme de duyurulan özellikler arasında.

“Güvenli bölge” ifadesi burada uygulamada tanımlanan coğrafi alanı anlatıyor. Bildirim almak, o konumdaki bütün koşulların uygulama tarafından değerlendirildiği anlamına gelmiyor.

Kurulumda hangi ayrıntılara bakılmalı?

Ailelerin ekran süresi sınırlarını belirlemeden önce cihazın ders, iletişim ve eğlence için nasıl kullanıldığını konuşması, ayarların günlük yaşamla uyumunu kolaylaştırabilir. Kurulum tamamlandıktan sonra da hangi bildirimlerin etkin olduğunu birlikte gözden geçirmek yararlı olacaktır.

ABB, uygulama tasarımında ihtiyaç dışı veri toplamamayı, özellikleri belirli amaçlarla sınırlandırmayı ve izin mekanizmalarını açık oluşturmayı esas aldığını bildiriyor. Kullanıcıların da izin ve aydınlatma ekranlarını okuyarak hangi özelliği etkinleştirdiğini bilmesi önem taşıyor.