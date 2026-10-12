Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini Hoş Geldin Şenliği’nde buluşturdu. Müzik Stüdyosu bahçesindeki etkinlikte konserler, DJ performansı ve oyun alanları yer alırken, gençlere belediye hizmetleri ile yarı zamanlı çalışma imkânları hakkında bilgi verildi. Şef Sefa Okyay Kılıç’ın söyleşisi de programa renk kattı. Buluşma, Ankara’ya yeni gelen öğrencilerin sosyal çevrelerini genişletmesine de fırsat sundu.

ABB Hoş Geldin Şenliği’nde Üniversite Öğrencilerini Buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için başkente gelen öğrencileri “Üniversite Ankara’da Okunur – Hoş Geldin Şenliği”nde buluşturdu. ABB Müzik Stüdyosu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte müzik, oyun, atölye ve söyleşi programları düzenlendi. Öğrencilere belediyenin gençlere yönelik hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen şenlik, saat 14.00–20.00 arasında üniversite öğrencilerini ağırladı. Ücretsiz etkinlik, öğrencilerin Ankara’ya ve üniversite yaşamına uyum sağlamalarına, sosyal çevrelerini genişletmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı.

Programda amatör müzik gruplarının sahne performansları, DJ gösterisi ve mini konserler yer aldı. Etkinlik alanındaki oyun ve deneyim bölümleri de öğrencilerin katılımına açıldı. Belediye birimlerinin stantlarında ise kültür, sanat, spor, sosyal hizmetler ve kariyer destekleri tanıtıldı.

Müzik Stüdyosu bahçesinde konserler düzenlendi

“Kampüs Gibi Eğlence” anlayışıyla hazırlanan şenlikte öğrenciler, gün boyunca farklı etkinliklere katıldı. Genç Sahne’de amatör müzik grupları canlı performanslarını sergiledi. DJ performansı ve mini konserler de sahne programının diğer bölümlerini oluşturdu.

Müzik etkinliklerinin yanında oyun alanları ve atölye çalışmaları düzenlendi. Katılımcılar, program boyunca sahne etkinliklerini takip ederken alandaki diğer faaliyetlerde de yer aldı. Farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, şenlikte bir araya geldi.

ABB’nin etkinlik öncesindeki duyurusunda müzik, atölye, oyun ve konserlerin aynı programda sunulacağı açıklanmıştı. Şenlik, duyurulan tarih ve mekânda üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyenin gençlere yönelik hizmetleri tanıtıldı

Etkinlik alanında “Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Yanında” stantları kuruldu. Stantlarda belediyenin gençlere yönelik hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, ilgili birimlerin temsilcileriyle görüşerek sunulan hizmetleri tanıma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sosyal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlıkları etkinlikte yer aldı. Başkent Gençlik Meclisi ve Kariyer Merkezi temsilcileri de öğrencilerle buluştu.

Eğitimden sosyal yaşama, kültür ve sanattan spora kadar farklı alanlardaki belediye hizmetleri program kapsamında tanıtıldı. Öğrenciler, etkinliklere katılırken bu hizmetler hakkında da bilgi edindi.

Kariyer Merkezi yarı zamanlı çalışma imkânlarını anlattı

Şenlikte ABB Kariyer Merkezi aracılığıyla öğrencilere yarı zamanlı çalışma imkânları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kariyer gelişimine yönelik destekler de öğrencilerle paylaşıldı.

Kariyer Merkezi standı, eğitim hayatına devam ederken çalışma seçeneklerini öğrenmek isteyen gençleri ağırladı. Öğrencilere merkez tarafından sunulan hizmetler ve çalışma imkânları hakkında bilgi verildi.

Etkinlikteki kariyer bölümü, belediye hizmetlerinin tanıtıldığı stantlar arasında yer aldı. Böylece öğrenciler müzik ve oyun programlarının yanında iş ve kariyer konularındaki bilgilendirmeleri de takip etti.

Sefa Şef’le Kampüs Muhabbeti yapıldı

Şenliğin söyleşi bölümünde Şef Sefa Okyay Kılıç öğrencilerle bir araya geldi. “Sefa Şef’le Kampüs Muhabbeti” başlıklı programda Kılıç, üniversite yıllarından meslek hayatına uzanan deneyimlerini anlattı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, eğitim ve çalışma yaşamına ilişkin deneyimlerini paylaştı. Söyleşi, şenliğin müzik ve sahne etkinliklerinin yanı sıra gerçekleştirilen buluşmalarından biri oldu.

Programda öğrenciler, Kılıç’ın anlatımını dinleyerek sorularını doğrudan yöneltme fırsatı buldu. Söyleşi, üniversite yaşamı ve mesleki deneyimler üzerine yapılan konuşmalarla devam etti.

Müzik Stüdyosu’nda düzenli etkinlikler yapılacak

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte etkinliklere başladıklarını belirtti. Müzik Stüdyosu’nda düzenli sanat aktiviteleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Yorgancılar, kültür, sanat ve müzikle buluşmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik programlar düzenleyeceklerini ifade ederek öğrencileri etkinliklere davet etti.

Ankara’da üniversite yaşamını sosyal ve kültürel olanaklarla desteklemeyi hedeflediklerini belirten Yorgancılar, Müzik Stüdyosu’nun bu çalışmaların gerçekleştirildiği alanlardan biri olduğunu anlattı. Açıklamada gelecek etkinliklerin ayrıntılı tarih ve saatlerine yer verilmedi.

Katılımcı öğrenciler şenliği değerlendirdi

Etkinliğe katılan öğrenciler de buluşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Mehmet Aytaç, şenliği arkadaşlarına önerdiğini belirterek ortamı canlı ve keyifli bulduğunu söyledi.

Ankara’ya bu yıl gelen Şevval Torun, sosyal etkinliklerin yeni arkadaşlıklar kurmak ve çevresini genişletmek açısından önemli olduğunu ifade etti. Torun, şenliğin öğrencileri bir araya getiren yönüne dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi’nde hazırlık eğitimi alan Berra Çakır ise farklı üniversitelerden öğrencilerin aynı etkinlikte buluşmasının sosyal bağlantılar kurulmasına yardımcı olduğunu belirtti. Çakır, programda belediyenin sunduğu imkânlar hakkında da bilgi edinildiğini kaydetti.

ABB’nin Hoş Geldin Şenliği, müzik performansları, oyun ve atölye etkinlikleri, hizmet tanıtımları ve söyleşi programıyla gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri, Müzik Stüdyosu bahçesindeki buluşmada hem etkinliklere katıldı hem de belediyenin gençlere yönelik çalışmalarını tanıdı.