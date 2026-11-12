Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent sakinlerinin sosyal yaşamına renk katacak yeni bir merkezi daha hizmete açtı. Pursaklar Etkinlik ve Sosyal Yardım Merkezi, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden sosyal alanları, kutu oyunları ve aynı çatı altında sunduğu sosyal yardım danışmanlık hizmetiyle kapılarını açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkent genelinde hayata geçirdiği toplumsal kalkınma ve sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek Pursaklar Etkinlik ve Sosyal Yardım Merkezi'ni resmi olarak hizmete açtı. Kentin sosyal dokusunu güçlendirmeyi, vatandaşları ortak alanlarda bir araya getirmeyi ve her yaş grubundan bireye nitelikli yaşam alanları sunmayı amaçlayan bu yeni tesis, kapılarını açar açmaz büyük bir ilgiyle karşılandı. Pursaklar bölgesindeki önemli bir sosyal ihtiyacı gidermesi beklenen modern merkez, sunduğu çok yönlü imkanlarla şimdiden ilçenin cazibe merkezlerinden biri haline gelmeye aday görünüyor.

Üniversiteliler Arası Hızlı Satranç Turnuvasıyla Renkli Açılış

Merkezin açılış programı, oldukça renkli, çekişmeli ve eğlenceli bir etkinliğe sahne oldu. Farklı üniversitelerden gelen 48 öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Üniversiteli Gençler Arası Hızlı Satranç Buluşması”, merkezin ilk gününden gençlerin akınına uğramasını sağladı. Stratejik hamlelerin yapıldığı, kıyasıya rekabetin ve dostluğun ön planda olduğu turnuva, gençlerin sosyal hayata katılımını desteklerken merkezin dinamik atmosferini de gözler önüne serdi. Açılışta gençlerin gösterdiği yoğun ilgi, bu tesisin ne kadar doğru ve zamanında yapılmış bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtladı.

7'den 70'e Her Yaş Grubuna Hitap Eden Sosyal Alanlar

Pursaklar Etkinlik ve Sosyal Yardım Merkezi, yalnızca klasik bir etkinlik salonundan çok daha fazlasını vadediyor. Çocukların, gençlerin, ailelerin ve yaşlı bireylerin ortak bir paydada buluşabileceği tesis; kutu oyunları, zeka geliştirici aktiviteler ve toplu sosyal buluşmalar için özel olarak tasarlandı. Günlük yaşamın koşuşturmacasından uzaklaşmak, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek veya yeni hobiler edinmek isteyen başkent sakinleri için güvenli ve konforlu bir ortam sunan merkez, kuşaklar arası iletişimi de güçlendirmeyi hedefliyor.

Aynı Çatı Altında Kapsamlı Sosyal Yardım Desteği

Merkezin en stratejik fonksiyonlarından biri de sosyal yardımlara erişimi hızlandıran özel bir departmana ev sahipliği yapmasıdır. Tesis bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren “Sosyal Yardım Merkezi”, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardım başvurularını yapabileceği, merak ettikleri konularda profesyonel danışmanlık alabileceği ve yönlendirme hizmetlerinden yararlanabileceği resmi bir başvuru noktası olarak konumlandırıldı. Bu sayede vatandaşlar, belediye destek süreçlerini çok daha kolay, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütebilecek.

Büşra İrem Çelik: "Tüm Vatandaşlarımızı Merkezimizde Ağırlamayı Bekliyoruz"

Açılış töreninde merkezin misyonuna ve vizyonuna dikkat çeken ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra İrem Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, vatandaşlarımızın sosyal yaşamına katkı sunacak Pursaklar Etkinlik Merkezi’mizin kapılarını, farklı üniversitelerden gençlerin katılımıyla düzenlenen Üniversiteler Arası Satranç Yarışması ile açıyoruz. Merkezimiz; çocukların, gençlerin, ailelerin ve büyüklerin bir araya gelerek kutu oyunları oynayabileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği çok yönlü bir buluşma alanı olacak. Aynı alanda hizmet verecek Sosyal Yardım Merkezi’miz ise sosyal yardım ve başvuru süreçlerinde vatandaşlarımıza rehberlik edecek. Tüm vatandaşlarımızı merkezimizde ağırlamayı bekliyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu vizyoner yatırım, yerel yönetimlerin yalnızca alt yapı projeleriyle değil, aynı zamanda toplumun ruhuna dokunan sosyal projelerle de halkın her an yanında olduğunu gösteriyor. Pursaklar halkının günlük yaşamına yepyeni bir soluk getirecek olan bu merkezin, önümüzdeki günlerde çok daha geniş kitleleri ağırlaması bekleniyor.