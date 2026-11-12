Etimesgut Belediyesi ile Başkent Üniversitesi ortaklığında, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan ücretsiz işitme taraması büyük ilgi görüyor. Yaşa bağlı olası işitme kayıplarını erkenden fark etmeyi amaçlayan bu önemli sağlık çalışması, Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hız kesmeden devam ediyor.

Yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği sağlık projeleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda başkentte dikkat çeken bir sağlık çalışması resmen başladı. Etimesgut Belediyesi ile Başkent Üniversitesi güçlerini birleştirerek toplumun en kıymetli kesimlerinden biri olan yaşlı bireylere yönelik örnek bir projeye imza attı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için özel olarak planlanan ücretsiz işitme taraması uygulaması, başkent genelinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yaşlı sağlığını korumak, olası sağlık sorunlarını kronikleşmeden önlemek ve erken teşhisin hayat kurtarıcı gücünden yararlanmak amacıyla başlatılan bu tarama programı, önümüzdeki haftalarda da kesintisiz olarak sürdürülecek.

İlk Adım Atıldı: Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Yoğun İlgi

Etimesgut Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ile Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü'nün ortaklaşa yürüttüğü bu kapsamlı çalışma, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü start aldı. İlk gününden itibaren vatandaşların akınına uğrayan ve yoğun ilgi gören taramalar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Uzman odyologlar ve sağlık personelleri eşliğinde yürütülen süreçte, katılımcılara detaylı işitme testleri uygulanarak kulak sağlığı durumları kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

Projenin ikinci aşaması için de tarihler netleşti. Yetkililerin yaptığı duyuruya göre, bir sonraki tarama çalışması 14 Kasım 2026 Cumartesi günü, sabah saat 10.00 ile 17.00 arasında aynı merkezde tekrarlanacak. Hafta sonu olması dolayısıyla çalışan yakınlarının da desteğiyle başvuru sayısının katlanarak artması bekleniyor.

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Yaşa Bağlı İşitme Kayıplarında Erken Teşhisin Önemi

Uzmanlar, ilerleyen yaşla birlikte sıklıkla karşımıza çıkan işitme kayıplarının bireylerin sosyal yaşamını, psikolojisini ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekiyor. Birçok insan işitme kaybını yaşlanmanın doğal bir süreci olarak kabul edip durumu kabenlense de, erken dönemde fark edilen kayıplar uygun tedavi yöntemleriyle büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Etimesgut Belediyesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen bu tarama faaliyeti, tam da bu noktada kritik bir rol üstleniyor. Erken teşhis sayesinde bireylerin işitme cihazı veya diğer tıbbi desteklere zamanında yönlendirilmesi sağlanarak, sosyal izolasyonun ve iletişim kopukluklarının önüne geçiliyor.

Randevu ve İletişim Bilgileri Nelerdir?

Sağlıklı ve aktif yaş almayı destekleyen bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine katılmak, detaylı bilgi almak veya randevu oluşturmak son derece kolay bir şekilde yapılabiliyor. Önümüzdeki haftalarda da periyodik olarak devam edecek olan ücretsiz işitme tarama programından yararlanmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ya da yakınları, (312) 939 97 10 numaralı telefon hattını arayarak yetkililerden bilgi alabiliyor ve kayıt oluşturabiliyor.

Etimesgut Belediyesi yetkilileri, ilçede ikamet eden 65 yaş ve üzerindeki tüm komşularını bu değerli sağlık hizmetinden faydalanmaya davet ediyor. Toplum sağlığını önceleyen ve koruyucu hekimlik bilincini yerel düzeyde yayan bu tür projelerin, önümüzdeki dönemde farklı branşlarda da artarak devam etmesi bekleniyor. Başkentli yaşlı bireyler, kendilerine sunulan bu ayrıcalıklı ve ücretsiz hizmetten dolayı belediye yönetimine ve üniversite ekibine teşekkürlerini iletirken, erken teşhis fırsatını kaçırmamak için merkezlerin yolunu tutuyor.