Başkentin kültür ve sanat yaşamına yön veren 29. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 20-30 Kasım 2026 tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. TAKSAV tarafından Çankaya Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festival, 10 gün boyunca birbirinden iddialı oyunları, tiyatro topluluklarını ve ünlü sanatçıları Ankaralılarla buluşturacak.

Ankara'da sonbaharın serin günlerini sanatın sıcaklığıyla ısıtacak dev bir kültür buluşması için hazırlıklar tamamlandı. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) tarafından bu yıl yirmi dokuzuncusu gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, sahne sanatları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

"Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat" sloganıyla yola çıkan ve geleneksel hale gelen bu köklü organizasyon, 20-30 Kasım 2026 tarihleri arasında başkentin dört bir yanındaki sanat merkezlerinde perdelerini açacak.

Çankaya Belediyesi'nin değerli destekleriyle hayata geçirilen festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin tiyatro topluluklarını, yönetmenleri, oyuncuları ve binlerce sanatseveri aynı çatı altında buluşturacak.

Görkemli Açılış ve Onur Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Sanat dünyasının heyecanla beklediği festivalin görkemli açılış töreni, 20 Kasım Cuma günü saat 19.30'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Açılış gecesinde, Türk tiyatrosuna, sanat dünyasına ve kültürel birikime uzun yıllar boyunca katkı sunmuş kıymetli isimlere takdim edilecek ödüller büyük bir merakla bekleniyor.

Gelenekselleşen ödül töreninde bu yıl; Festival Onur Ödülü usta oyuncu ve yönetmen Mahir Günşiray'a, Festival Emek Ödülü değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu'na, Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü ise Türk tiyatrosunun üretken yazarlarından Ali Cüneyd Kılcıoğlu'na takdim edilecek. Sanat camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla renklenecek bu özel gece, festivalin coşkusunu doruğa çıkaracak.

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Başkentin Dört Bir Yanında Sahne Alacaklar

On gün boyunca kesintisiz sürecek olan tiyatro maratonu boyunca oyunlar, başkentin en modern ve merkezi sanat mekanlarında tiyatroseverlerin huzuruna çıkacak.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Atatürk Sanat Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi başta olmak üzere kentin pek çok farklı sahnesi, birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yapacak. Farklı şehirlerden ve üniversitelerden gelen tiyatro topluluklarının sergileyeceği dram, komedi, klasik ve deneysel oyunlar, her yaştan izleyicinin beğenisine sunulacak.

10 Günlük Dopdolu Tiyatro Takvimi ve Öne Çıkan Oyunlar

Festival programı, açılış töreninin hemen ardından 21 Kasım Cumartesi günü zengin bir seçkiyle start alacak. İstanbul'dan gelen Temsili Sahne, Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da "Herkes Kocama Benziyor" adlı oyunuyla izleyici karşısına çıkarken; Eskişehir Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TALES) Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Macbeth'in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin" performansını sahneleyecek. Aynı akşam Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ise DOK Stüdyo ekibi "Bizim Dört Mevsimimiz" oyunuyla sanat dostlarıyla buluşacak.

22 Kasım Pazar günü festival temposu artarak devam edecek. Ankara merkezli HEM Sanat "Deliler Arasında" ile Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne alırken, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Sevgili Doktor" adlı eseri yorumlayacak. Hafta boyunca Bolu Bölge Tiyatrosu'ndan "Werther Ölmedi", Fareler Tiyatrosu'ndan "Böcekler", Kadıköy Halk Tiyatrosu'ndan "Derviş Nazım ve Hitler" ve İstanbul'dan Bubinga Records'un "Amalia" gibi ses getiren yapımları başkent sahnesinde yerini alacak.

Kasım ayının son günlerine doğru yaklaşırken festival hızı hiç kesilmeyecek. 28 Kasım Cumartesi günü TAKSAV Tiyatro Atölyesi "Kutu Kutu" oyunuyla çocuk ve yetişkin izleyicilerle buluşurken, Tiyatro Kedi "Kral Dairesi" ile Atatürk Sanat Merkezi'nde kahkaha ve dramı harmanlayacak.

Festivalin kapanış haftasında ise Ankara Gençlik Operası'nın sahneleyeceği "Evlilik Senedi (La Cambiale di Matrimonio)" ve Mevzu Tiyatro'nun İzmir'den getirdiği "La Commedia Di Primavera – Bahar Komedisi" gibi müzikli ve neşeli yapımlar dikkat çekecek. Büyük organizasyon, 30 Kasım Pazartesi akşamı FACT Tiyatro'nun Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon'da sahneleyeceği "Çatıya Tıklatma" oyunuyla final yapacak.

29. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Günlük Etkinlik ve Oyun Programı

21 Kasım Cumartesi Saat 20.00 – "Herkes Kocama Benziyor" (Temsili Sahne – İstanbul) / Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon Saat 20.00 – "Macbeth'in Cadıları Bir de Bizden Dinleyin" (TALES - Tiyatro Araştırma Laboratuvarı – Eskişehir) / Yılmaz Güney Sahnesi Saat 20.00 – "Bizim Dört Mevsimimiz" (DOK Stüdyo – İstanbul) / Yaşar Kemal Kültür Merkezi

22 Kasım Pazar Saat 16.00 – "Deliler Arasında" (HEM Sanat – Ankara) / Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat 20.00 – "Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi" (Ara Sahne / Mundial Yapım) / Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon Saat 20.00 – "Sevgili Doktor" (Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları) / Yılmaz Güney Sahnesi Saat 20.00 – "Olmak Ya Da Olmamak" (Düşkapanı Sanat Merkezi – Ankara) / Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

23 Kasım Pazartesi Saat 20.00 – "Werther Ölmedi" (Bolu Bölge Tiyatrosu) / Yaşar Kemal Kültür Merkezi

24 Kasım Salı Saat 20.00 – "Böcekler" (Fareler Tiyatrosu – Ankara) / Yaşar Kemal Kültür Merkezi

25 Kasım Çarşamba Saat 20.00 – "Derviş Nazım ve Hitler" (Kadıköy Halk Tiyatrosu) / Yılmaz Güney Sahnesi

27 Kasım Cuma Saat 20.00 – "Amalia" (Bubinga Records – İstanbul) / Yaşar Kemal Kültür Merkezi

28 Kasım Cumartesi Saat 16.00 – "Kutu Kutu" (TAKSAV Tiyatro Atölyesi) / Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat 20.00 – "Apsolit" (Strandom Arthouse) / Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat 20.00 – "Kral Dairesi" (Tiyatro Kedi – İstanbul) / Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon

29 Kasım Pazar Saat 15.30 – "Ve Oldu" (Mülkiye Sahne) / Yılmaz Güney Sahnesi Saat 16.00 – "Evlilik Senedi (La Cambiale di Matrimonio)" (Ankara Gençlik Operası) / Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat 20.00 – "Vur/Yağmala/Yeniden!" (İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu - İMOT) / Yılmaz Güney Sahnesi Saat 20.00 – "La Commedia Di Primavera – Bahar Komedisi" (Mevzu Tiyatro – İzmir) / Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

30 Kasım Pazartesi Saat 20.00 – "Çatıya Tıklatma" (FACT Tiyatro – İstanbul) / Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon



Biletler Satışta: Tiyatroseverler İçin Bilgiler

Sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen 29. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin biletleri dijital biletleme platformu Biletinial üzerinden temin edilebilecek. Oyunların güncel seans saatleri, salon dağılımları ve detaylı etkinlik programı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, resmi web sitesi olan ankaratiyatrofestivali.org adresini ziyaret edebilecek. Başkentin sosyal ve kültürel hayatına nefis bir soluk getirecek olan bu köklü festival, tüm Ankara halkını sahnelerin büyülü dünyasına davet ediyor.