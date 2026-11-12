Ankara Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere, yangınlara ve arama kurtarma çalışmalarına müdahale kapasitesini artırmak amacıyla itfaiye filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak 42 metre yüksekliğe ulaşabilen 5 yeni merdivenli araç envantere katılırken, yapılan yatırımlarla itfaiye filosu 7 yılda iki katına çıkarıldı.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri olan ve hızla büyüyen yüksek katlı yapı stokuyla dikkat çeken Ankara, can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak için kritik bir hamleye imza attı. Kent genelinde yaşanabilecek olası yangınlara, doğal afetlere ve acil kurtarma vakalarına karşı saniyelerin bile büyük önem taşıdığı bilinciyle hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), itfaiye teşkilatının altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda envantere kazandırılan ve modern teknolojinin tüm imkanlarını barındıran 5 yeni merdivenli itfaiye aracı, başkent halkının güvenliği için göreve hazırlanıyor.

42 Metre Yüksekliğe Ulaşabilen Yeni Nesil Araçlar

Ankara İtfaiyesi'nin gücüne güç katan yeni araçların en dikkat çekici teknik özelliği, 42 metre yüksekliğe kadar sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi oldu. Günümüz modern şehir mimarisinde hızla artan gökdelenler ve yüksek katlı konut kompleksleri, yangın anında üst katlara erişimi zorunlu kılıyor. Klasik ekipmanların yetersiz kalabildiği bu gibi kritik senaryolarda devreye girecek olan yeni nesil merdivenli araçlar, hem alevlerin üst katlara sıçramasını engellemek hem de mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etmek için etkin rol oynayacak. Kent genelindeki stratejik itfaiye istasyonlarına hızlı bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen bu araçlar, dağıtım süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte sahada aktif görev yapmaya başlayacak.

Filo Büyüdü: Araç Sayısı 2019'dan bu Yana İki Katına Çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülen planlı çalışmalar, rakamsal verilerle de teşkilatın kat ettiği büyük mesafeyi açıkça gözler önüne seriyor. 2019 yılında toplam 154 adet itfaiye aracına sahip olan kurum, 2026 yılı itibarıyla bu sayıya 160 yeni araç ekleyerek filodaki toplam araç sayısını 314'e yükseltti.

Geçen 7 yıllık süreç içerisinde ekonomik ömrünü tamamlayan, sık arıza yapan veya teknolojik olarak güncelliğini yitiren araçlar hurdaya ayrılarak ya da uygun görülen noktalara hibe edilerek sistem dışı bırakıldı. Yerine ise tamamen son teknoloji donanımlara sahip toplam 184 yeni araç envantere dahil edildi. Bu stratejik yenileme hamlesi sayesinde, 2019 yılında 20 olan ortalama araç yaş sınırı, 2026 yılı itibarıyla 11'e düşürüldü. Daha genç, daha dinamik ve arızalara karşı dirençli bir filo yapısı oluşturuldu.

Çeşitlilik ve Donanımda Zirve: Arazözlerden K9 Ekiplerine

Ankara İtfaiyesi sadece merdivenli araç sayısını artırmakla kalmadı; aynı zamanda müdahale edeceği olay türlerinin çeşitliliğine uygun olarak teknik donanımını da zenginleştirdi. Yapılan yatırımlar çerçevesinde itfaiye filosuna; yüksek tonajlı arazözler, su tankerleri, şnorkel ve platform araçları, köpük kuleleri, seri hareket kabiliyetine sahip ilk müdahale araçları ve su tahliye pompaları kazandırıldı.

Bununla birlikte, yalnızca yangınla sınırlı kalmayan afet senaryoları için teknik kurtarma araçları, arama kurtarma operasyonlarının kahramanı olan K9 köpekli arama kurtarma aracı ve zorlu su altı olaylarına anında müdahale eden su altı arama kurtarma aracı da envantere eklendi. Bu çok yönlü yapılanma, başkent itfaiyesini sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en modern ve donanımlı itfaiye teşkilatlarından biri haline getirdi.

İstasyon ve Personel Kapasitesinde Rekor Artış

Araç filosundaki bu devasa büyüme, insan kaynakları ve fiziki altyapı yatırımlarıyla da desteklendi. Başkentin genişleyen coğrafi sınırları ve yeni yerleşim bölgeleri göz önünde bulundurularak istasyon sayısı artırıldı. 2019 yılında 46 olan faal itfaiye istasyonu sayısı, yapılan yeni yatırımlarla birlikte 51'e çıkarıldı. Böylece olaylara ortalama varış süresi minimum seviyeye indirildi.

Personel kapasitesinde de benzer bir büyüme stratejisi izlendi. 2019 yılında toplam 704 personelle hizmet veren Ankara İtfaiyesi, katılan yeni ve uzman kadrolarla birlikte personel sayısını 1389'a yükseltti. Düzenli olarak verilen profesyonel eğitimler, tatbikatlar ve operasyonel hazırlık kursları sayesinde itfaiye erlerinin yetkinlikleri en üst düzeye çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu kapsamlı modernizasyon hamlesi, başkent sakinlerine huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sunma kararlılığının en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor. Olası felaketler karşısında saniyenin bile hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket eden Ankara İtfaiyesi, güçlü filosu ve tecrübeli kadrosuyla 7 gün 24 saat görevinin başında olmaya devam ediyor.