Altındağ Belediyesi ve Tabiatı Koruma Derneği iş birliğiyle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Altınköy Açık Hava Müzesi'nde görkemli bir etkinlik düzenlendi. Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda 500 fidan toprakla buluşurken, bölgede yeni bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Türkiye genelinde doğayı korumak ve yeşil vatanı geleceğe taşımak amacıyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, başkentte büyük bir coşku ve anlamlı etkinliklerle idrak edildi. Altındağ Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve ilçenin yeşil alan miktarını katlamak adına örnek bir projeye daha imza attı. Doğal dokusuyla büyüleyen Altınköy Açık Hava Müzesi, bu kez binlerce yıllık kültürel mirasının yanı sıra yeni dikilen fidanlarla çevre dostu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Tabiatı Koruma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Ali Rıza Koç, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Altınköy'de 500 Fidan Can Suyuna Kavuştu

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Altınköy Açık Hava Müzesi sınırları içerisinde yer alan geniş araziye tam 500 adet fidan dikildi. Uzman ekiplerin gözetiminde ve katılımcıların büyük bir heyecanıyla toprakla buluşan fidanlar, bölgede yepyeni bir hatıra ormanının temelini attı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve protokol üyeleri, diktikleri fidanları tek tek can suyu vererek suladı. Renkli ve neşeli görüntülere sahne olan program, doğanın korunmasının, ekolojik dengenin ve ağaçlandırma çalışmalarının insan hayatı için ne denli hayati bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Veysel Tiryaki: "Milli Ağaçlandırma Seferberliğine Destek Olmaya Devam Edeceğiz"

Törende yaptığı konuşmada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün önemine vurgu yapan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, doğaya ve geleceğe yapılan yatırımların kesintisiz süreceğini belirtti. Başkan Tiryaki, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attık. Geçen yıl da yüzlerce fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu yıl da yine Altınköy arazisi içerisinde 500 fidanı toprakla buluşturduk. Geçen yıl diktiğimiz fidanlar büyümüş bile... Diktiğimiz fidanların büyüyüp ağaç olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Etkinliğe katılan, emeği geçen, işbirliği yaptığımız herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" Temasıyla Hayata Geçirildi

Bu yıl ulusal çapta düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinin "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla hayata geçirildiğini belirten Tiryaki, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının altını çizdi. Başkan Tiryaki konuşmasını şu iddialı ve anlamlı sözlerle tamamladı: "Dikilen her ağaç doğaya nefes aldırıyor. Belediye olarak, ilçemizde ağaç sayısının ve yeşil alan miktarının artması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Burada dikilen fidanların yarınlarımıza, yavrularımıza nefes olmasını temenni ediyorum. Milli Ağaçlandırma Seferberliği'ne destek olmaya devam edeceğiz. Bizim şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan..."

Gelecek Nesillere Daha Yeşil Bir Altındağ Mirası

Altındağ Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu tür çevre projeleri, ilçe sakinleri tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Betonlaşmanın arttığı modern dünyada doğal alanların korunması ve artırılması yönünde atılan her adım, ekolojik dengenin korunmasında kritik bir rol oynuyor. Altınköy Açık Hava Müzesi'nde oluşturulan bu yeni hatıra ormanının, önümüzdeki yıllarda bölgenin nefes alabileceği devasa bir yeşil alana dönüşmesi hedefleniyor.