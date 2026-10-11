Ankara’da ücretsiz kurs arayanlar için BELMEK ve BELTEK başvuru takvimleri önem taşıyor. BELMEK’in Sincan bölgesindeki iki çini kursunda ek kayıtlar 14 Ekim’de başlayacak. BELTEK’te ise sonraki dönem tarihleri yayımlandı. İşte başvuru bağlantıları, üyelik şartları, kontenjan takibi ve kesin kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken ayrıntılarla kurs seçimini kolaylaştıran güncel ve kapsamlı başvuru rehberi.

Ankara’da ücretsiz kurslar nereden bulunur?

Ankara’da yeni bir beceri kazanmak, el sanatlarıyla ilgilenmek veya teknik eğitim almak isteyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurs programlarını araştırıyor. Ancak bir kursun internet sitesinde görünmesi, o gün başvuru alınmaya devam edildiği anlamına gelmiyor. Kayıt başlangıcı, son tarih ve kesin kayıt işlemleri ayrı ayrı kontrol edilmeli.

11 Ekim 2026 itibarıyla doğrulanan yakın tarihli fırsat, BELMEK Sincan bölgesindeki iki çini kursunun ek kontenjan kaydı. Başvurular 14 Ekim 2026 saat 09.00’da başlayacak. Bu nedenle söz konusu kayıtlar bugün açık değil; başlangıç tarihi duyurulmuş durumda.

BELTEK’in yayımladığı takvimde ise bir sonraki iki aylık dönem için kasım, üç aylık dönem için aralık kayıtları yer alıyor. Kurs arayanların önce eğitim türünü seçmesi, ardından ilgili programın güncel duyurusuna bakması gerekiyor.

BELMEK ile BELTEK arasındaki fark nedir?

BELMEK, el becerileri ve sanat odaklı eğitimleri araştıranların başvurabileceği belediye programı. ABB’nin tanıtımında kültür ve sanat bilincinin geliştirilmesi, yeni bilgi ve beceriler kazandırılması ve aile ekonomisine katkı sağlanması amaçları belirtiliyor.

BELTEK ise ABB ile Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen teknik eğitim programı. Belediyenin hizmet sayfasına göre eğitimler iki ve üç aylık dönemler halinde, Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi ile OSTİM Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde veriliyor.

Bu ayrım, başvuru adresinin seçilmesini kolaylaştırıyor. El sanatlarıyla ilgili bir branş arayan kişi BELMEK portalını; teknik bilgi ve mesleki beceri geliştirmeyi hedefleyen kişi BELTEK’in kurs listesini inceleyebilir. Aynı başvuru işleminin iki program için de geçerli olduğu varsayılmamalı.

BELMEK’te hangi ek kontenjanlar duyuruldu?

BELMEK’in 9 Ekim tarihli duyurusunda Sincan bölgesi için iki seçenek bulunuyor: Elvankent Aile Yaşam Merkezi’nde hafta sonu çini kursu ve Eryaman BELMEK’te hafta içi çini kursu.

Her iki seçenek için ek kontenjan kayıt başlangıcı 14 Ekim 2026 saat 09.00 olarak açıklandı. Duyurunun metninde kontenjan sayısı ve başvuru bitiş tarihi belirtilmiyor. Bu bilgilerin kayıt ekranından veya ilgili bölge merkezinden kontrol edilmesi gerekiyor.

Program Başvuru başlangıcı Son tarih bilgisi Resmî takip adresi Elvankent AYM hafta sonu çini 14 Ekim 2026, 09.00 Duyuru metninde belirtilmemiş BELMEK ek kontenjan duyurusu Eryaman BELMEK hafta içi çini 14 Ekim 2026, 09.00 Duyuru metninde belirtilmemiş BELMEK başvuru portalı BELTEK iki aylık sonraki dönem 9 Kasım 2026 17 Kasım 2026 BELTEK kurs takvimi BELTEK üç aylık sonraki dönem 14 Aralık 2026 22 Aralık 2026 BELTEK kurs takvimi

BELTEK tarihleri yayımlanan dönem takvimine dayanıyor. Branşların açılması ve kesin kayıt ayrıntıları için ayrıca dönem duyurusu incelenmeli.

BELMEK başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular için BELMEK’in resmî portalı kullanılmalı. ABB’nin açıklamasına göre sisteme önce bir kez üyelik kaydı oluşturuluyor. Mevcut üyelerin yeniden üye olmasına gerek bulunmuyor. Hizmet sayfasında “16 yaş üstü üyelik” kabul edildiği belirtiliyor; yaş sınırındaki adayların uygunluğunu merkezden teyit etmesi yararlı olur.

Üyelik sonrasında bölge ve branş seçilerek kurs araması yapılabiliyor. Başvuru öncesinde şubenin adresi, derslerin hafta içi mi hafta sonu mu olduğu ve kayıt tarihleri birlikte incelenmeli.

Kurs seçerken yalnızca branş adına odaklanmak yeterli olmayabilir. Evden merkeze ulaşım, ders saatleri ve devam edebilme durumu da değerlendirilmelidir. Özellikle çalışanlar için hafta sonu seçeneği ile hafta içi programının uygulanabilirliği farklı olabilir.

Kaç branşa başvuru yapılabilir?

BELMEK’in 2026–2027 dönem açıklamasında en fazla iki farklı branşa başvuru yapılabileceği belirtiliyor. Aynı branşta üç yıl kuralı da bulunuyor; dördüncü kez asil başvuru tespit edilmesi halinde başvurunun sistem tarafından iptal edileceği açıklanıyor.

Bu nedenle daha önce kursa katılanların yeni başvurudan önce geçmiş kayıtlarını dikkate alması gerekiyor. Bir kişinin sistemde üyeliğinin bulunması, bütün branşlara sınırsız kayıt hakkı olduğu anlamına gelmiyor.

Başvurunun ardından portalda yer alan durum sorgulama bölümünden sonuç takip edilmeli. Başvuru ekranındaki mesajların kaydedilmesi, sonraki işlemlerin hangi aşamada olduğunu hatırlamayı kolaylaştırabilir.

BELMEK’te genel kayıt dönemi devam ediyor mu?

Portalda genel dönem için kesin kayıt tarihlerinin 29 Eylül–3 Ekim 2026 olduğu ve derslerin 6 Ekim’de başlayacağı bilgisi yer alıyor. Dolayısıyla bu genel takvim, 11 Ekim itibarıyla geçmiş durumda.

Aynı açıklamada kayıtların sona ermesinden sonra kayıt alınmayacağı ve ilk hafta kurs merkezine gitmeyenlerin kayıtlarının iptal edileceği belirtiliyor. Yeni adaylar, geçmiş dönem takvimini açık başvuru gibi değerlendirmek yerine ek kontenjan duyurularını takip etmeli.

Kurs arama sonuçlarında başvuru düğmesinin görünmesi de tek başına yeterli değil. Başlangıç ve bitiş tarihleri okunmalı; tereddüt halinde ilgili merkezle görüşülmeli.

BELTEK kayıtları ne zaman başlayacak?

BELTEK’in 2026–2027 takviminde iki aylık 127. dönem için kayıtlar 9–17 Kasım 2026 arasında planlanıyor. Derslerin 23 Kasım 2026’da başlayıp 17 Ocak 2027’de tamamlanması öngörülüyor.

Üç aylık 80. dönem için kayıt aralığı 14–22 Aralık 2026. Bu dönemin ders başlangıcı 28 Aralık 2026, bitişi 28 Mart 2027 olarak gösteriliyor.

Bu takvim, şimdiden hazırlık yapmak isteyenlere tarih bilgisi sunuyor. Ancak belirli bir branşın hangi gün ve saatte açılacağını görmek için BELTEK resmî sitesindeki kurs ve duyuru sayfaları incelenmeli. Önceki yıllara ait kayıt haberleri, yeni dönem için son başvuru tarihi olarak kullanılmamalı.

Ön başvuru kesin kayıt anlamına geliyor mu?

BELTEK’in kursiyer bilgi sistemi, ön bilgi girişinin kesin kayıt anlamına gelmediğini açıkça belirtiyor. Ayrıca ön bilgi girişindeki sıranın kesin kaydı etkilemediği ve kontenjanların sınırlı olduğu uyarısı bulunuyor.

Bu ayrım başvurunun en önemli aşamalarından biri. Çevrim içi formu dolduran aday, işlemin tamamlandığını varsaymadan kesin kayıt için gereken adımları öğrenmeli. Belge teslimi veya merkeze başvuru isteniyorsa ilgili dönemin açıklamasına göre hareket edilmeli.

Takip için BELTEK Kursiyer Bilgi Sistemi kullanılabilir. Şartlar konusunda tereddüt varsa kurumun yayımladığı iletişim bilgileri üzerinden soru sorulabilir.

Ücretsiz kurslarda malzeme gideri var mı?

BELMEK kursiyer taahhütnamesinde kayıt ücreti alınmadığı, ancak kursiyerin ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlü olduğu belirtiliyor. Bu nedenle ücretsiz eğitim, bütün malzemelerin kurum tarafından sağlanacağı anlamına gelmiyor.

Özellikle uygulamalı branşlarda kayıt öncesinde gerekli malzemeler sorulmalı. Ulaşım gideri de eklenerek aylık katılım bütçesi oluşturulabilir. Malzeme listesi netleşmeden alışveriş yapmak yerine eğiticinin veya merkezin yönlendirmesini beklemek gereksiz harcamayı azaltabilir.

Sertifika konusunda da yalnızca başvuru yapmanın yeterli olduğu düşünülmemeli. Aynı taahhütnamede devam ve başarı şartları bulunuyor. Belgenin kapsamı, seçilen programın güncel koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Kontenjan ve başvuru bilgisi nereden öğrenilir?

BELMEK adayları güncel duyurular sayfasını, merkez bilgileri için ise resmî iletişim listesini kullanabilir. Sincan bölgesi için yayımlanan telefon numarası 0312 271 03 42. BELTEK’in merkez yerleşke iletişim numarası ise 0312 202 34 78.

Başvuru yapmadan önce kursun başlangıç tarihi, son kayıt günü, ders programı, kontenjan durumu ve kesin kayıt işlemi birlikte öğrenilmeli. Böylece aday, kendisine uygun eğitimi seçip başvurusunu doğru dönemde tamamlayabilir.