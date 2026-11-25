Tokat Valisi olarak görev yapan Abdullah Köklü, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi doğrultusunda Kars Valiliği görevine getirildi. Mülki idare amirliği bünyesinde uzun yıllar çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Köklü, evli ve iki çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son atama kararnamesi kapsamında mülki idare amirliklerinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Kararname doğrultusunda Tokat Valiliği görevini yürüten Abdullah Köklü, Kars Valisi olarak atandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni Kars Valisi Abdullah Köklü'nün kariyer geçmişi, eğitimi ve üstlendiği kamu görevleri kamuoyunun dikkatini çekti.

Abdullah Köklü Kimdir ve Nerelidir?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Köklü aslen Ankara Nallıhanlıdır. İlk öğrenimini Balıkesir ve Kocaeli illerinde tamamlayan Köklü, lise eğitimini ise İstanbul'da bitirdi. Yükseköğrenimini 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Abdullah Köklü'nün Mülki İdare Kariyeri

Abdullah Köklü mülki idare kariyerine 2006 yılında Kocaeli kaymakam adayı olarak başladı. Rize teftiş stajı ve Sakarya Akyazı kaymakam refikliği süreçlerinin ardından Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde vekil kaymakam olarak görev aldı. İngiltere'de Leicester Üniversitesi bünyesinde dil eğitimi gören Köklü, 93. Dönem Kaymakamlık Kursu programını üstün başarı derecesiyle tamamladı.

Kars Valisi Abdullah Köklü Hangi Görevlerde Bulundu?

Meslek yaşamı boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli idari sorumluluklar üstlenen Abdullah Köklü, kaymakamlık vazifelerinin yanı sıra bakanlık merkez teşkilatında ve vali yardımcılığı kadrolarında da hizmet verdi. Köklü'nün üstlendiği temel kamu görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

2009-2011 yılları arasında Afyonkarahisar Hocalar Kaymakamlığı

2011-2013 yılları arasında Artvin Şavşat Kaymakamlığı

2013-2016 yılları arasında Bingöl Genç Kaymakamlığı

2016-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Köydes Birimi Sorumluluğu

2017-2022 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcılığı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Terzioğlu Vakfı ile Gestaş ve Çanakkale Teknopark Yönetim Kurulu Üyelikleri

2022-2024 yılları arasında İstanbul Bakırköy Kaymakamlığı ve Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği

17 Temmuz 2024 tarihli atama kararı doğrultusunda Tokat Valiliği

Eğitim ve Kişisel Yaşamı

Mesleki hayatında başarılı bir bürokratik grafik çizen Abdullah Köklü, Tokat Valiliği vazifesinin ardından Kars Valisi olarak atanarak yeni görevine başlamıştır. İyi düzeyde İngilizce bilen Köklü, öğretmen Yasemin Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.