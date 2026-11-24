Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağışların Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar, iç ve kıyı kesimlerde ise kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Yurt genelinde tesirini sürdüren yağışlı hava dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir hava tahmin raporu yayımlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde birçok kentte sağanak yağış görülürken, yerel olarak şiddetini artıracak yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimleri sebebiyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Sarı Kod Verilen İller ve Beklenen Hava Olayları

Meteoroloji tarafından sarı kodlu tehlike uyarısı yapılan 19 kentte kuvvetli yağış, rüzgar ve kar yağışının aynı anda etkili olması öngörülüyor. Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu ve Batı Karadeniz hattındaki illerde risk durumuna göre farklı hava olayları bekleniyor.

Sarı kod uyarısı kapsamına alınan kentler ve beklenen hava şartları şu şekilde sıralandı:

Karla Karışık Yağmur ve Kar Beklenen İller: Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Rize.

Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Rize. Kuvvetli Rüzgar, Kar ve Yağış Uyarısı Yapılan İller: Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon.

Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon. Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapılan İller: Aksaray, Bartın, Düzce, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas ve Zonguldak.

Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı ve Buzlanma Tehlikesi

Karadeniz'in iç ve yüksek rakımlı kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Bölgedeki yüksek geçitlerde ve dağ yollarında buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Meteorolojik verilere göre kuvvetli yağışlar; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dik yamaçlarda heyelan ve kara yolu ulaşımında aksamalar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Yetkililer, sağanak ve fırtına esnasında görüş mesafesinin belirgin şekilde düşebileceğini, bu nedenle sürücülerin takip mesafesini koruyarak su birikintisi bulunan güzergahlarda yavaş seyretmeleri gerektiğini vurguladı.