Balıkesir Valisi olarak görev yapan İsmail Ustaoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle İzmir Valiliği görevine getirildi. Mülki idare amirliğinde uzun yıllar görev yapan Ustaoğlu, daha önce Bayburt, Bitlis ve Trabzon valiliklerini yürütmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında İzmir Valiliği görevine İsmail Ustaoğlu atandı. Son olarak Balıkesir Valisi olarak görev yapan deneyimli bürokrat, yeni kararla birlikte İzmir'in yeni mülki amiri oldu. Atama kararının resmiyet kazanmasının ardından yeni İzmir Valisinin kariyeri, eğitimi ve geçmişte üstlendiği görevler kamuoyu gündemine taşındı.

İsmail Ustaoğlu Kimdir ve Eğitimi Nedir?

İsmail Ustaoğlu, 1968 yılında Düzce'de dünyaya gelen Türk bürokrat ve mülki idare amiridir. İlk öğrenimini köyünde tamamlayan Ustaoğlu, orta ve lise eğitimini Düzce İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında başarıyla mezun oldu.

Mesleki kariyerine 1994 yılında Kütahya Kaymakam Adayı olarak başlayan Ustaoğlu, mesleğin ilk yıllarında İngiltere'de dil eğitimi ve idari inceleme süreçlerini tamamladı. 1995 yılındaki stajı sırasında 8 ay boyunca Birleşik Krallık'ta bulunan bürokrat, Türkiye'ye dönüşünde Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 6 ay boyunca vekil kaymakamlık yaptı.

Mesleki Kariyeri ve Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İsmail Ustaoğlu, kaymakamlık stajının ve vekillik görevinin ardından Türkiye'nin farklı coğrafyalarında kaymakamlık, bakanlık daire başkanlığı ve valilik makamlarında bulundu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde stratejik idari birimlerde de yöneticilik yapan tecrübeli isim, 2016 yılından itibaren mülki idare amirliğini vali unvanıyla sürdürdü.

Tecrübeli bürokratın kariyeri boyunca sırasıyla üstlendiği resmi görevler şunlardır:

Rize Hemşin Kaymakamı (1997 - 2000)

Van Saray Kaymakamı (2000 - 2002)

Sivas Hafik Kaymakamı (2002 - 2005)

Konya Cihanbeyli Kaymakamı (2005 - 2006)

Bilecik Osmaneli Kaymakamı (2006 - 2008)

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı (2008 - 2009)

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009 - 2013)

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2013 - 2016)

Bayburt Valisi (2016 - 2017)

Bitlis Valisi (2017 - 2018)

Trabzon Valisi (2018 - 2023)

Balıkesir Valisi (2023 - Son Kararnameye Kadar)

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir Valiliği görevine resmen başlayan İsmail Ustaoğlu, evli olup üç çocuk ve bir torun sahibidir.