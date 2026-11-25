Yayımlanan kararname ile Tekirdağ Valiliği görevine atanan Mustafa Masatlı'nın yaşamı ve kariyer geçmişi dikkat çekiyor. Daha önce Hatay Valisi olarak görev yapan tecrübeli bürokrat, mülki idare amirliği bünyesinde kaymakamlık ve valilik dahil pek çok kademede bulundu.

Yayımlanan son kararname doğrultusunda Tekirdağ Valiliği görevine getirilen Mustafa Masatlı, mülki idare teşkilatındaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yeni görevine başladı. Hatay Valiliği görevinin ardından Tekirdağ'a atanan Masatlı'nın eğitim hayatı, memleketi ve üstlendiği idari görevler geniş bir kesim tarafından araştırılıyor.

Mustafa Masatlı Kimdir ve Eğitimi Nasıldır?

Mustafa Masatlı, 26 Kasım 1969 tarihinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara ile Sungurlu'da tamamlayan bürokrat, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında başarıyla tamamladı.

Mesleki gelişim çalışmaları kapsamında 8 ay boyunca İngiltere'de bulunan Masatlı, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan deneyimli idareci, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda seminer ile saha çalışmasına katıldı.

Mülki İdare Amirliği ve Valilik Görevleri

Mustafa Masatlı, kamu görevine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak adım attı ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerini yürüttü. Sırasıyla Küre ve Yapraklı Kaymakam Vekilliği yapan Masatlı, Ulaş, Bahçesaray, Demre, Alaçam, Gerede ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı.

Kayseri Vali Yardımcılığı ile Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı görevlerini icra etti.

2018-2020 yılları arasında Ardahan Valisi olarak görev aldı.

2020-2023 yılları arasında Amasya Valiliği vazifesini sürdürdü.

26 Haziran 2023 tarihli kararnameyle Hatay Valisi olarak atandı.

Aldığı Başarı Belgeleri ve Ödüller

Mustafa Masatlı, meslek hayatı boyunca yürüttüğü başarılı projeler sebebiyle çok sayıda taltif ve ödüle layık görüldü. 6 Şubat depremleri sonrasındaki özverili çalışmaları nedeniyle Türkiye Muhtarlar Federasyonu tarafından Yılın Valisi unvanı verilen Masatlı, 2016 yılında Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri kapsamında Yılın İdarecisi seçildi. Ayrıca 15 Temmuz sürecindeki hizmetleri dolayısıyla Başbakanlık Teşekkür Mektubu ve soydaşlara yönelik çalışmaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı Teşekkür Belgesi aldı. Görev yaptığı il ve ilçelerde kendisine fahri hemşerilik beratları verildi, çeşitli cadde ve tesislere ismi kaydedildi.