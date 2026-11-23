Fiat, merakla beklenen yeni SUV modelleri Fastback ve Grizzly için Türkiye lansman fiyatlarını duyurdu. Benzinli ve hafif hibrit motor seçenekleriyle sunulan araçlar, 24 Kasım 2026 tarihinde showroomlardaki yerini alacak.

Türkiye otomobil pazarında hareketlilik sürerken Fiat, ürün gamına dahil ettiği iki yeni SUV modelinin satış detaylarını paylaştı. Fastback ve Grizzly isimli yeni modeller, aynı teknik altyapıyı paylaşmalarına rağmen farklı gövde tasarımları ve donanım paketleriyle tüketiciye sunuluyor. Lansmanla birlikte araçların Türkiye satış fiyatları, motor seçenekleri ve bayilere geliş tarihi resmiyet kazandı.

Fiat Fastback ve Grizzly Türkiye Satış Fiyatları

Fiat Fastback modeli, lansmana özel 1 milyon 499 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, Grizzly ailesinin taban fiyatı 1 milyon 599 bin TL olarak açıklandı. Her iki araç 24 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki yetkili satıcılarda müşterilerle buluşacak.

Açıklanan listeye göre başlangıç paketi olan Fastback manuel şanzımanlı Icon donanımı, serinin en erişilebilir tercihi konumunda bulunuyor. Modellerin başlangıç paketlerine göre belirlenen resmi lansman fiyatları şu şekilde listelendi:

Model Donanım ve Şanzıman Lansman Fiyatı Fiat Fastback Icon Manuel 1.499.000 TL Fiat Grizzly Başlangıç Paketi 1.599.000 TL

Yeni Modellerin Motor ve Donanım Seçenekleri

Yeni SUV modelleri teknik tarafta hem geleneksel içten yanmalı hem de elektrik destekli motor alternatifleri sunuyor. Sürücüler, kullanım alışkanlıklarına ve bütçelerine göre iki farklı güç ünitesi arasından tercih yapabiliyor.

Benzinli Motor: 100 beygir güç üreten ekonomik içten yanmalı ünite.

100 beygir güç üreten ekonomik içten yanmalı ünite. Hafif Hibrit Motor: 145 beygir güce sahip, yakıt tüketimini ve emisyonu optimize eden hafif hibrit sistem.

Farklı bagaj kapasiteleri ve gövde yapılarıyla ayrışan her iki araç, konfor ve güvenlik odaklı donanım alternatifleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Geniş iç hacimleri ve yenilikçi sürüş destek sistemleri sayesinde yeni modeller, kompakt SUV segmentinde rekabete dahil oluyor.