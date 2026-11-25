İzmir Valiliği görevinden Mardin Valiliğine atanan Dr. Süleyman Elban, mülki idare alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çekiyor. 1969 Kırşehir doğumlu olan Elban, daha önce Bilecik, Ağrı ve Adana valilikleri görevlerinde de bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda İzmir Valiliği görevinden Mardin Valiliğine atanan Dr. Süleyman Elban, bürokrasideki kapsamlı deneyimi ve yerel yönetimler alanındaki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Mülki idare amirliği bünyesinde kaymakam adaylığından genel müdür yardımcılığına kadar pek çok kademede sorumluluk üstlenen tecrübeli yönetici, devlet kademelerindeki görevine Mardin Valisi olarak devam ediyor.

Dr. Süleyman Elban Kimdir ve Nerelidir?

Dr. Süleyman Elban, 6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini Kırşehir ve Almanya'da tamamlayan Elban, ortaöğrenimini memleketi Kırşehir'de bitirdi. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olarak mülki idare alanındaki akademik temelini oluşturdu.

Üniversite eğitiminin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında ise uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1994 senesinde Eskişehir kaymakam adayı sıfatıyla mülki idare mesleğine resmen adım attı. 1995 ile 1996 yılları arasında dil ve kamu yönetimi alanında mesleki eğitim almak amacıyla sekiz ay süreyle İngiltere'de bulundu.

Mülki İdare Kariyeri ve Valilik Görevleri

Kariyeri boyunca Edirne Havsa Kaymakam Vekilliği ile Samsun Yakakent ve Elazığ Karakoçan kaymakamlıklarında vazife yürüten Elban, 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğüne getirildi. Kurum bünyesinde 13 yıl süresince şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı kademelerinde hizmet vererek yerel yönetim reformu mevzuatlarının hazırlanmasına katkı sağladı.

Farklı illerde mülki idare amirliği görevini üstlenen Elban, aşağıdaki valilik makamlarında görev yürüttü:

Bilecik Valiliği: 2016 yılındaki Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atandı.

2016 yılındaki Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atandı. Ağrı Valiliği: 2017 tarihli kararname ile Ağrı Valisi oldu.

2017 tarihli kararname ile Ağrı Valisi oldu. Adana Valiliği: 2020 senesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve başladı.

2020 senesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve başladı. İzmir Valiliği: 2023 yılında İzmir Valisi olarak atanarak görev yaptı.

2023 yılında İzmir Valisi olarak atanarak görev yaptı. Mardin Valiliği: Son yayımlanan kararnameyle yeni Mardin Valisi olarak görevlendirildi.

Akademik Çalışmaları ve Yayımlanan Kitapları

Dr. Süleyman Elban, 2003 yılında Fırat Üniversitesinde mahalli idareler, 2008 senesinde ise Portsmouth Üniversitesinde kamu yönetimi ve kamu-özel ortaklığı konularında iki ayrı yüksek lisans derecesi elde etti. Yerel yönetimler alanında çok sayıda eğitime öncülük etti ve makaleler yayımladı.

Mevzuat alanında uzmanlaşan Elban; Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Kanunu Uygulamaları, Soru ve Cevaplarla Belediye Mevzuatı Altın Rehberi ve Soru ve Cevap Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları isimli dört telif kitaba imza attı. İyi seviyede İngilizce bilen Elban, evli ve iki çocuk babasıdır.