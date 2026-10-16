Bankalar yeni müşteri kazanmak amacıyla başlattığı kampanyalarla 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman imkânı sunuyor. Yapı Kredi ve İş Bankası başta olmak üzere çeşitli bankaların sunduğu sıfır faizli kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap fırsatlarının başvuru detayları ile güncel şartları haberimizde yer alıyor.

Türkiye’deki bankacılık sektöründe rekabet hız kesmeden devam ederken, bankalar portföylerine yeni müşteriler katmak için cazip kampanyaları devreye sokmaya devam ediyor. Özellikle nakit sıkıntısı çeken ve acil finansman arayışında olan vatandaşlar için faizsiz kredi ve taksitli nakit avans seçenekleri önemli bir çıkış yolu oluşturuyor. Ekim 2026 dönemi itibarıyla bankaların sunduğu toplam finansman paketleri 100 bin TL’ye kadar ulaşırken, vade süreleri ve başvuru koşulları kurumların stratejilerine göre değişiklik gösteriyor.

Ekonomik dalgalanmaların ve yüksek enflasyon ortamının tüketicilerin bütçesini zorladığı bu dönemde, maliyet yaratmayan borçlanma seçenekleri büyük bir ilgi görüyor. Bankalar, şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden ilk kez müşteri olan kişilere özel olarak hazırladıkları bu paketlerle hem bireysel kredilerde pazar payını artırmayı hem de dijital bankacılık kullanım oranlarını yükseltmeyi hedefliyor.

100 Bin TL’ye Varan Faizsiz Finansman Paketlerinin Dağılımı

Piyasada faaliyet gösteren birçok bankanın yeni müşterilere özel olarak kurguladığı kampanyalar, tek bir üründen ziyade karma finansman modelleriyle dikkat çekiyor. Buna göre paketlerin genel yapısı şu şekilde şekilleniyor:

Bazı bankalar 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya ek hesap (Artı Para / Kredili Mevduat Hesabı) seçeneği sunuyor.

Bu ana tutara ek olarak, kredi kartı müşterisi olan kullanıcılara 3 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans fırsatı tanınıyor.

Böylece toplamda 100 bin TL’ye varan sıfır faizli finansman desteği vatandaşların kullanımına sunulmuş oluyor.

Bu desteklerden yararlanmak isteyen tüketicilerin ilgili bankanın mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek "Müşteri Ol" adımlarını tamamlaması ve dijital süreçten ilk kez kayıt açması gerekmektedir. Daha önceden hesabı bulunan mevcut müşteriler ne yazık ki bu kampanyalardan doğrudan yararlanamıyor.

Yapı Kredi ve İş Bankası'nda Faizsiz Finansman Seçenekleri

Sektörün öncü kurumları arasında yer alan Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası, yeni müşteri segmentine yönelik sunduğu yüksek tutarlı kampanyalarla dikkat çekiyor. Bu iki büyük bankanın güncel kampanyalarında toplam faizsiz finansman tutarı 75 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen oranlarda şekilleniyor.

Uygulanan finansman modellerinin detaylarında şu unsurlar öne çıkıyor:

Kampanyalar kapsamında 3 ay vadeli 75 bin TL’ye kadar taksitli Artı Para veya ek hesap imkânı sağlanıyor.

Buna ek olarak sunulan 25 bin TL’lik taksitli nakit avans seçeneğiyle birlikte toplam limit üst sınıra ulaşıyor.

Söz konusu paketlerde uygulanan faiz oranı yüzde 0 olarak belirlenirken, müşterilerin vade sonunda sadece ana para ödemesi yapması esasına dayanıyor.

Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarından yararlanmak isteyen tüketicilerin bazı kritik detayları göz önünde bulundurması gerekiyor. İlk olarak, kampanyaların belirli bir son tarih aralığında geçerli olduğu ve bankaların bütçe imkânlarına göre kampanyaları güncelleyebileceği unutulmamalıdır.

İkinci olarak, taksitli nakit avans kampanyalarından yararlanabilmek için bankadan yeni bir kredi kartı temin edilmesi ve bu kartın onaylanması şartı aranıyor. Kredi kartı limiti yetersiz olan veya yasal takip süreçlerinde gecikmeleri bulunan kişilerin başvuruları bankaların risk politikaları gereği onaylanmayabiliyor. Uzmanlar, sıfır faizli dahi olsa borçlanma yaparken geri ödeme planlarının titizlikle yapılması ve bütçe dengesinin gözetilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.