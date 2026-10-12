Acun Ilıcalı, MasterChef’in 12 Ekim bölümünde cağ kebabı mücadelesine katılıyor. Kaptanlık için Erzurum’un meşhur lezzetini hazırlayacak yarışmacılar, etin terbiyesinden pişirme dengesine kadar ustalıklarını gösterecek. Fragmandaki övgü dolu yorumlar kazananı merak ettirirken, mutfakta arkadaşlık tartışması da yaşanıyor. Peki, kaptan kim olacak ve düğün sofralarından bugüne uzanan cağ kebabının hikâyesinde hangi ayrıntılar dikkat çekiyor?

Acun Ilıcalı Cağ Kebabı İçin MasterChef’te! “Yarın Yapıyorum Desen Gelirim” Sözü Kime?

MasterChef Türkiye’nin 12 Ekim 2026 tarihli bölümünde kaptanlık mücadelesinin merkezinde Erzurum cağ kebabı var. Yarışmacılar, yeni haftanın takım düzenini belirleyecek oyun için bu geleneksel lezzeti hazırlayacak. Bölüm tanıtımının dikkat çeken konuğu ise Acun Ilıcalı. Cağ kebabı yapıldığını öğrenince bu fırsatı kaçırmak istemediğini söyleyen Ilıcalı, hazırlanan yemekler hakkında kendi değerlendirmesini yapmak istiyor.

Fragmanda etin yumuşaklığına, görünümüne ve cağ kebabının karakterini yansıtmasına yönelik övgüler duyuluyor. “Yarın cağ kebabı yapıyorum desen gelirim” anlamındaki yorum ise hangi yarışmacının tabağının beğenildiği sorusunu gündeme getiriyor. Ancak tanıtımda kaptanlık sonucunun açıklanmaması, bu sözlerden kazananı çıkarmayı mümkün kılmıyor. Övgü alan tabakla kaptanlığı kazanan tabağın aynı olup olmadığı, bölümde belli olacak.

Acun Ilıcalı neden MasterChef’e katılıyor?

Paylaşılan fragman dökümünde Acun Ilıcalı, cağ kebabı olduğunu öğrendiğini ve Erzurum’la özdeşleşen bu lezzeti değerlendirme fırsatını kaçırmak istemediğini anlatıyor. Yemekten anladığını da belirterek amatör bir bakışla yorum yapmak istediğini söylüyor.

Böylece yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı kebaplar, şeflerin değerlendirmelerinin yanında konuk yorumlarıyla da gündeme geliyor. Ilıcalı’nın katılımı, özellikle cağ kebabını seven izleyiciler için bölümün merak edilen ayrıntılarından biri.

Fragmandaki konuşmaların tamamında her yorumun kime ait olduğu ve hangi tabağa yöneltildiği, yazılı dökümden kesin biçimde anlaşılmıyor. Bu nedenle tanıtımda duyulan bütün övgüleri tek bir kişiye atfetmek yerine, bölümdeki tadım sahnesinin tamamını görmek gerekiyor.

Kaptanlık için bu kez cağ kebabı yapılacak

Yarışmacılar beyaz kutuları kaldırdığında günün yemeği ortaya çıkıyor. Cağ kebabı açıklamasının ardından bu lezzetin ustalık isteyen bir yemek olduğu vurgulanıyor. Etin güzel kızarması, doğru hazırlanması ve istenen yapıyı koruması, mücadelenin temel noktalarını oluşturuyor.

Cağ kebabında yalnızca dış yüzeyin iştah açıcı görünmesi yeterli değil. Etin iç yapısı, yağ dengesi, terbiyesi ve kesimi de sonuç üzerinde etkili. Yarışmacıların aynı yemeği hazırlaması, küçük teknik farkların değerlendirmede daha görünür hâle gelmesini sağlayabilir.

Tanıtımda bir yarışmacı, eti soğan suyunda beklettiğini; tuz ve karabiber dışında başka bir malzeme kullanmadığını anlatıyor. Bu açıklama, mutfaktaki rekabetin gösterişli eklemelerden çok etin hazırlanışına odaklanacağını düşündürüyor. Hangi yöntemin daha başarılı sonuç verdiği ise tadım sonrasında anlaşılacak.

Cağ kebabının adı nereden geliyor?

Cağ kebabının ilginç ayrıntılarından biri, adını kullanılan servis aracından alması. Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Portalı’ndaki açıklamaya göre “cağ”, bu yemek için hazırlanan özel küçük şişlere verilen isim.

Büyük şiş üzerinde pişen et, küçük cağlara alınarak kesiliyor ve servis ediliyor. Yemeğin adı da bu sunum biçimiyle bağlantılı. Dolayısıyla cağ kebabı denildiğinde yalnızca bir et tarifi değil, pişirme ve servis geleneği birlikte anılıyor.

Oltu Cağ Kebabı’nın ayırt edici özellikleri arasında etin yatay biçimde, odun ateşinde pişirilmesi bulunuyor. Bu yöntem, kebabın hazırlanışını başka et yemeklerinden ayıran temel unsurlardan biri. MasterChef’teki mücadelede de yemeğin kendi karakterini ne ölçüde koruduğu dikkatle izlenecek.

Düğün sofralarından MasterChef mutfağına uzanan lezzet

Cağ kebabının hikâyesi, restoran sofralarından daha eski bir toplu yemek geleneğine uzanıyor. Kültür Portalı’nın Erzurum’a ilişkin açıklamasında bu kebap, kırsal bölgelerde düğünlerde, şölenlerde ve kalabalık misafir ağırlamalarında hazırlanan bir yemek olarak anlatılıyor.

Bu bilgi, cağ kebabının neden büyük şişlerde ve paylaşmaya uygun bir düzen içinde hazırlandığını da anlamlandırıyor. Yemek, yalnızca tek kişinin öğünü değil; insanların bir araya geldiği sofraların parçası.

Aynı kaynakta Erzurum’un Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ilçelerinde küçük farklılıklarla bilinen bir kebap geleneğinden söz ediliyor. Bugün televizyon yarışmasında bireysel başarı için hazırlanan bu lezzetin geçmişinde, kalabalık sofralar ve birlikte yemek yeme kültürü bulunuyor.

Oltu Cağ Kebabı’nın coğrafi işaret tescili bulunuyor

Erzurum’la özdeşleşen lezzetin resmî kayıtlardaki adı Oltu Cağ Kebabı. Türk Patent ve Marka Kurumunun Coğrafi İşaretler Portalı’na göre ürün, 22 Şubat 2010 tarihinde 127 tescil numarasıyla mahreç işareti olarak tescil edildi. Tescil ettiren kuruluş ise Oltu Ticaret ve Sanayi Odası.

Bu kayıt, cağ kebabının belirli üretim özellikleriyle tanımlanan bir yöresel ürün olduğunu gösteriyor. Yarışmada hazırlanan tabakların değerlendirilmesi ayrı bir konu olsa da yemeğin geçmişini anlatırken bu tescilli kimlik önemli bir ayrıntı oluşturuyor.

Kaptanlık öncesinde arkadaşlık tartışması da var

12 Ekim tanıtımında mutfak mücadelesinden önce “kancalar” olarak anılan arkadaş grubuna ilişkin tartışmalar yaşanıyor. Enes ve Hasan Alp’e gösterilen tepkilerin karşılaştırılması, bireysel hedeflerle arkadaşlık arasındaki dengeyi gündeme getiriyor.

“Herkes kendi yolunda” sözleriyle yarışmada tek bir şampiyon çıkacağının hatırlatılması, kaptanlık öncesindeki atmosferi daha da hareketlendiriyor. Ayşe’nin oy verme tercihleri hakkındaki iddiası ve Şadi’nin adının tartışmada geçmesi de bölümün diğer dikkat çeken noktaları.

Bu konuşmaların takım seçimlerine nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor. Yarışmacılar, tartışmanın ardından bu kez aynı yemeği en iyi hazırlamak için tezgâh başına geçecek.

12 Ekim MasterChef kaptanı kim olacak?

Fragmanın sonunda nihai karara geçiliyor ancak kaptanlık oyununu kazanan isim açıklanmıyor. Bu nedenle Acun Ilıcalı’nın katılımı, tanıtımdaki beğeni ifadeleri veya yarışmacıların iddialı açıklamaları üzerinden kesin bir sonuç vermek mümkün değil.

Yeni bölümde yanıt bekleyen soru açık: Erzurum cağ kebabının lezzetini ve yapısını en başarılı şekilde ortaya koyan yarışmacı kim olacak? Kaptanlık sonucu kadar, tanıtımdaki övgünün hangi tabağa yöneltildiği de merak ediliyor. Cağ kebabının geleneksel hikâyesiyle yarışmadaki güncel rekabet, 12 Ekim akşamında aynı mutfakta buluşacak.