TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 2027 sezonunda yeni yarışma formatı ve büyük ödülüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bilgilere göre iki eski şampiyonun kaptanlığında kurulacak takımlar, 10 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele edecek. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar için başvuru adresi ve yeni sezonun ayrıntıları da paylaşıldı.

Survivor 2027 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışmanın yeni sezonunda takım yapısı değişirken büyük ödül miktarı da dikkat çekti. Yarışmacılar, iki kaptanın liderliğinde oluşturulacak ekiplerde mücadele edecek.

Yeni sezonda daha önce Survivor şampiyonluğu yaşayan isimlerin kaptan olarak görev alacağı açıklandı. Yarışmanın ocak ayında başlaması beklenirken adayların başvuru sürecine ilişkin bilgiler de duyuruldu.

Survivor 2027 Büyük Ödülü Ne Kadar?

Paylaşılan açıklamaya göre Survivor 2027'nin büyük ödülü 10 milyon TL olarak belirlendi. Acun Ilıcalı, yeni sezonda Türk televizyon tarihinin en büyük yarışma ödüllerinden birinin verileceğini ifade etti.

Yeni sezona ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Büyük ödül: 10 milyon TL

Yarışma formatı: İki kaptan ve iki takım

Birinci kaptan: Turabi Çamkıran

İkinci kaptan: Ogeday Girişken

Başlangıç dönemi: Ocak 2027

Yayın kanalı: TV8

Başvuru adresi: tv8basvuru.com.tr

Yeni formatta yarışmacıların kaptanlar liderliğinde oluşturulan takımlarda mücadele etmesi planlanıyor.

Turabi ve Ogeday Kaptan Olacak

Survivor 2027'nin kaptanları olarak yarışmanın geçmiş sezonlarında ikişer kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in isimleri açıklandı.

Turabi, Survivor'daki performansı ve yarışma tecrübesiyle tanınırken Ogeday da iki şampiyonluğu bulunan isimler arasında yer alıyor.

İki eski şampiyonun farklı takımlara liderlik edeceği yeni formatta, yarışmacıların takım oyunlarındaki performansları belirleyici olacak.

Survivor 2027 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Survivor 2027'ye katılmak isteyen adayların, duyurulan başvuru internet sitesi üzerinden müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şöyle:

tv8basvuru.com.tr adresine giriş yapılması. Survivor 2027 başvuru bölümünün seçilmesi. İstenen kişisel bilgilerin ve başvuru formunun doldurulması. Başvurunun tamamlanarak değerlendirme sürecinin beklenmesi.

Başvurusu uygun bulunan adayların sonraki aşamada seçmelere davet edilmesi öngörülüyor.

Survivor 2027 Ne Zaman Başlayacak?

Survivor 2027'nin ocak ayının başlarında TV8 ekranlarında başlaması bekleniyor. Ancak yarışmanın kesin yayın günü ve saatine ilişkin ayrıntıların ayrıca duyurulması gerekiyor.

Yeni sezonda iki şampiyon kaptanın karşı karşıya geleceği format ve 10 milyon TL'lik büyük ödül, yarışmanın öne çıkan yenilikleri arasında bulunuyor.