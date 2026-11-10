Kasım 2026 emekli promosyon kampanyalarında bankaların sunduğu ödeme tutarları yeniden şekillendi. Maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere yönelik nakit promosyonların yanında ek ödül seçenekleri de bulunuyor. Bazı bankalarda toplam kazanç dikkat çeken seviyelere ulaşırken, ödemelerden yararlanmak için farklı şartların karşılanması gerekiyor.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren Kasım 2026 banka promosyon kampanyalarında rekabet sürüyor. Bankalar, emekli maaşlarını bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara nakit ödeme ve çeşitli bankacılık avantajları sunuyor.

Özellikle yüksek maaş alan emekliler için açıklanan promosyon paketleri 35 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ancak kampanyaların bir bölümünde belirtilen üst tutarlar, yalnızca üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında ödenmiyor.

Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ve ek hesap kullanımı gibi koşullar toplam kazancı değiştirebiliyor. Bu nedenle emeklilerin temel promosyonla ilave ödülleri ayrı değerlendirmesi gerekiyor.

Kasım 2026 Emekli Promosyonu Veren Bankalar

Bankaların 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar için duyurduğu kampanyalarda farklı ödeme limitleri bulunuyor.

Detaylar şu şekilde:

Şekerbank: 35.000 TL'ye kadar

ING: 32.000 TL'ye kadar

Türkiye Finans: 32.000 TL'ye kadar

Yapı Kredi: 30.000 TL'ye kadar

DenizBank: 30.000 TL'ye kadar

Albaraka Türk: 30.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA: 25.000 TL'ye kadar

İş Bankası: 25.000 TL'ye kadar

QNB: 20.000 TL'ye kadar

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye kadar

Bu rakamlar açıklanan toplam kampanya üst sınırlarını gösteriyor. Bazı tekliflerin Kasım ayındaki geçerliliği bankadan ayrıca doğrulanmalı.

Şekerbank 35 Bin TL Promosyon Şartları

Şekerbank'ın kampanyasında temel nakit promosyon maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

20 bin TL ve üzerinde aylık alan emekliler, belirlenen ek bankacılık koşullarını da karşılamaları halinde toplam 35 bin TL'ye ulaşan ödüllerden yararlanabiliyor.

Emekli Maaşı Taşıma İşlemlerinde Üç Yıl Şartı

Bankaların promosyon kampanyalarında genel olarak maaşın üç yıl boyunca ilgili bankadan alınması taahhüdü aranıyor.

Mevcut taahhüdünü tamamlamadan banka değiştiren emeklilerin, kalan süreye karşılık gelen promosyon tutarını iade etmesi gerekebiliyor.

Kasım ayında maaş taşıma işlemi yapacak vatandaşların, kampanyaların bitiş tarihlerini ve ek ödeme koşullarını incelemesi önem taşıyor.