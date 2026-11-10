Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren Kasım 2026 banka promosyon kampanyalarında rekabet sürüyor. Bankalar, emekli maaşlarını bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara nakit ödeme ve çeşitli bankacılık avantajları sunuyor.
Özellikle yüksek maaş alan emekliler için açıklanan promosyon paketleri 35 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ancak kampanyaların bir bölümünde belirtilen üst tutarlar, yalnızca üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında ödenmiyor.
Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ve ek hesap kullanımı gibi koşullar toplam kazancı değiştirebiliyor. Bu nedenle emeklilerin temel promosyonla ilave ödülleri ayrı değerlendirmesi gerekiyor.
Kasım 2026 Emekli Promosyonu Veren Bankalar
Bankaların 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar için duyurduğu kampanyalarda farklı ödeme limitleri bulunuyor.
Detaylar şu şekilde:
Şekerbank: 35.000 TL'ye kadar
ING: 32.000 TL'ye kadar
Türkiye Finans: 32.000 TL'ye kadar
Yapı Kredi: 30.000 TL'ye kadar
DenizBank: 30.000 TL'ye kadar
Albaraka Türk: 30.000 TL'ye kadar
Garanti BBVA: 25.000 TL'ye kadar
İş Bankası: 25.000 TL'ye kadar
QNB: 20.000 TL'ye kadar
Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye kadar
Bu rakamlar açıklanan toplam kampanya üst sınırlarını gösteriyor. Bazı tekliflerin Kasım ayındaki geçerliliği bankadan ayrıca doğrulanmalı.
Şekerbank 35 Bin TL Promosyon Şartları
Şekerbank'ın kampanyasında temel nakit promosyon maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.
20 bin TL ve üzerinde aylık alan emekliler, belirlenen ek bankacılık koşullarını da karşılamaları halinde toplam 35 bin TL'ye ulaşan ödüllerden yararlanabiliyor.
Emekli Maaşı Taşıma İşlemlerinde Üç Yıl Şartı
Bankaların promosyon kampanyalarında genel olarak maaşın üç yıl boyunca ilgili bankadan alınması taahhüdü aranıyor.
Mevcut taahhüdünü tamamlamadan banka değiştiren emeklilerin, kalan süreye karşılık gelen promosyon tutarını iade etmesi gerekebiliyor.
Kasım ayında maaş taşıma işlemi yapacak vatandaşların, kampanyaların bitiş tarihlerini ve ek ödeme koşullarını incelemesi önem taşıyor.
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