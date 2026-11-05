Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 150 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrosu için geç başvuru takvimi açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan resmi duyuruya göre adaylar, 5 Kasım tarihinde ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilecek 150 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımında adaylar için geç başvuru süreci başlıyor. KPSS puan şartı aranmaksızın ÖSYM tarafından düzenlenecek yazılı sınav usulüyle yapılacak personel istihdamına ilişkin detaylar resmi platformlar aracılığıyla paylaşıldı.

İcra Müdürü Alımı Yazılı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına yönelik yazılı sınav, 5 Aralık tarihinde Ankara merkezli olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav oturumu toplam 105 dakika sürecek olup yazılı aşamada başarı gösteren adaylar bir sonraki seçim aşamalarına katılmaya hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların yazılı sınava dahil olabilmesi için kurum tarafından ilan edilen genel ve özel yeterlilik ölçütlerini eksiksiz şekilde sağlaması gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak

Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğan adaylar)

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programından mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde denklik belgesi şarttır)

Görevini sürekli yapmasına engel oluşturabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya affa uğramış olsa dahi devlet güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile zimmet, rüşvet ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Askerlikle ilişiği olmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Geç Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için geç başvuru işlemi, 5 Kasım tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yürütülecek. Sisteme giriş yaparak tercihlerini kaydeden adayların, belirtilen sınav ücretini anlaşmalı kanallardan yatırarak başvuru sürecini tamamlaması gerekecek.