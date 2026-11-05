Baykar, kasım ayı personel alım ilanlarını yayımlayarak farklı kadrolarda istihdam sağlayacağını duyurdu. En az ilkokul mezuniyeti aranan alımlarda KPSS puan şartı bulunmazken, başvurular kurumun resmi kariyer sayfası üzerinden kabul ediliyor.

Türkiye savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından Baykar, kasım ayı dönemi kapsamında bünyesine çok sayıda yeni çalışan istihdam edeceğini duyurdu. Yayımlanan resmi bilgilendirmeye göre kurum, üretim ve AR-GE sahaları başta olmak üzere farklı birimlerde istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezuniyetinden başlayan çeşitli pozisyonlar için alım süreci başlattı.

Baykar Personel Alımı Kadroları ve KPSS Şartı

Baykar bünyesine yapılacak personel alımlarında adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı aranmamaktadır. Özel sektör kuruluşu olan firma, işçi kadroları için en az ilkokul diplomasını yeterli görürken, teknik ve uzman kadrolar için pozisyona özel lisans veya ön lisans mezuniyet kriterleri talep etmektedir.

Açıklanan güncel personel alımında mühendis, öğretmen, temizlik personeli, vasıflı işçi, teknisyen ve sağlık çalışanı gibi çok sayıda branşta istihdam sağlanacaktır. Kurum, istihdam edilecek çalışanlara sektör ortalamasının üzerinde ve yüksek standartlarda bir maaş politikası uygulandığını bildirdi.

Baykar İş İlanları Genel Başvuru Koşulları

Baykar açık pozisyonlarına başvuruda bulunacak kişilerin taşıması gereken temel kriterler resmi iş ilanı detaylarıyla paylaşıldı. Sürece dahil olmak isteyenlerin belirlenen mesleki yetkinlikleri ve kurumsal çalışma kültürünü eksiksiz karşılaması hedeflenmektedir.

Adaylarda aranan başlıca genel başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak

Başvurulan unvanın gerektirdiği eğitim seviyesine ve diploma şartına sahip olmak

Pozisyonla ilgili mesleki alandan veya üniversite bölümünden mezuniyet belgesi taşımak

Görev alanına ilişkin kuramsal ve teknik bilgi birikimine, yeterliliğe sahip olmak

Analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerisi sergileyebilmek

Ekip çalışmasına yatkın olmak ve çalışma arkadaşlarıyla güçlü iletişim kurabilmek

Öğrenmeye, mesleki gelişim programlarına ve kendini yenilemeye açık bulunmak

İlgili pozisyonun gerektirdiği iş tecrübesine ve çalışma şartlarına tam uyum sağlamak

Baykar Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Baykar personel alımı ilanlarına yönelik başvurular fiziki olarak değil, doğrudan dijital platform üzerinden alınmaktadır. Adayların müracaatlarını tamamlayabilmesi için resmi istihdam portalında yer alan işlem adımlarını eksiksiz olarak tamamlaması şarttır.

Adayların başvuru aşamasında izlemesi gereken adımlar şunlardır: