QNB Finansbank, şube ağında istihdam edilmek üzere gişe yetkilisi alımı yapılacağını duyurdu. İnternet üzerinden başlatılan başvuru sürecinde adayların en az lisans düzeyinde eğitim almış olması şartı aranıyor.

QNB Finansbank, bankacılık operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bünyesine yeni gişe memuru personelleri katacağını ilan etti. Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için yayımlanan resmi duyuruda, gişe yetkilisi kadrosuna yönelik alım sürecinin başladığı bildirildi. Adayların başvuruları internet kanalları üzerinden kabul ediliyor.

QNB Gişe Yetkilisi Görevleri ve Sunulan Olanaklar

QNB Finansbank bünyesinde görev alacak gişe personeli, temel bankacılık işlemlerini yasal mevzuatlara ve kurum standartlarına uygun şekilde gerçekleştirecektir. Çalışanlara düzenli eğitim programları ve kurumsal bir kariyer ortamı sağlanmaktadır.

Banka tarafından personele sunulan çalışma şartları ve sorumluluk alanları şu şekildedir:

Temel bankacılık işlemleri kapsamında para yatırma, çekme, havale ve EFT gibi günlük transferleri güvenli biçimde yürütmek

Banka tarafından sağlanan eğitim imkanlarıyla mesleki bilgi birikimini ve gelişimi sürdürmek

Bankacılık kariyerine kurumsal ve sağlam bir altyapıyla başlama fırsatı

Çalışan mutluluğunu ve kişisel gelişimi destekleyen profesyonel çalışma ortamı

QNB Gişe Yetkilisi Alımı Başvuru Şartları

QNB Finansbank gişe personeli pozisyonuna müracaat edecek adayların üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmaları ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir iş anlayışına sahip bulunmaları gerekmektedir. İlan kapsamında adaylardan güçlü iletişim becerileri talep edilmektedir.

İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranan temel kriterler şunlardır:

En az lisans düzeyinde üniversite diplomasına sahip olmak

İletişim, ikna ve temsil kabiliyetine güvenmek

Müşteri odaklı yaklaşım sergileyebilmek ve düzgün bir diksiyona sahip olmak

Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek

Bankanın gişe ve ürün pazarlama süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütme yetkinliği taşımak

QNB Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB bünyesinde açılan gişe yetkilisi kadrosuna başvurular çevrim içi ortamda kabul edilmektedir. İlgili ilana müracaat etmek isteyen adayların, bankanın resmi kariyer sayfası üzerinden özgeçmiş bilgilerini ileterek işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmamaktadır.