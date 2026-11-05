Aralık ayında başlayacak olan yeni asgari ücret belirleme süreci öncesinde hükümet kanadından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. AK Parti yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmede, uluslararası rekabet koşulları ve ağırlaşan maliyetler çerçevesinde istihdamın muhafaza edilmesinin önemi vurgulandı. Açıklamada, Avrupa genelindeki işçi sendikalarının mevcut iş imkanlarını kaybetmemek adına maaş artışı yerine istihdam güvencesine odaklandığı ve hatta gerektiğinde maaş indirimini kabul ettiği yönündeki örneklere işaret edildi.

Avrupa Sendikalarından İstihdam ve Ücret Örneği

Yapılan açıklamada, özellikle tekstil, kimya ve çelik gibi emek yoğun sektörlerde çevre ülkelerle çok sert bir rekabetin yaşandığı dile getirildi. Enerji ve hammadde maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde, hem işçinin hem de işverenin korunması gerektiği belirtilerek tarafların dengeli bir tutum sergilemesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük sendikaların uzun vadeli planlar hazırlayarak işten çıkarmaların önüne geçmek amacıyla ücret indirimi formülünü dahi masaya getirdiği belirtildi. Bölgesel gelişmelerin enerji maliyetlerini artırdığı, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların ise tedarik zincirinde aksaklıklara yol açtığı hatırlatıldı.

Açıklamaların Ardından Oluşan Sosyal Medya Tepkileri

AK Parti temsilcileri tarafından dile getirilen bu ifadeler, kamuoyunda ve dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Yapılan açıklamalar, yaklaşan ücret tespit müzakereleri öncesinde çalışan kesim tarafından düşük oranlı bir zamma zemin hazırlığı şeklinde yorumlanarak sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı.

Asgari Ücret Takvimi ve Karar Süreci

Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek olan asgari ücret görüşmeleri aralık ayı itibarıyla başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tespit komisyonunun yürüteceği müzakerelerin aralık ayının son haftasında neticelenmesi ve yeni maaş tablosunun resmen kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Komisyon toplantıları boyunca piyasadaki son veriler, sektörel rekabet şartları ve üretim maliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek: