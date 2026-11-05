Ocak 2027 emekli maaşı zammı öncesinde Ankara kulislerinde konuşulan yeni rakamlar gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ek iyileştirme açıklamasının ardından, emeklilere seyyanen zam ve refah payı verilmesine yönelik seçenekler tartışılıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren olası düzenlemenin bütçe maliyeti ve kapsamına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Milyonlarca emeklinin yeni yıl maaş artışını beklediği dönemde, Ocak 2027 için yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin yeni iddialar gündeme taşındı. Ankara kulislerinde emekli aylıklarına yapılabilecek ek ödemelerin tutarı ve kapsamı değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri içeren bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Bakanın açıklamasında herhangi bir ödeme tutarı belirtilmezken NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı kulis bilgileriyle iki farklı seyyanen zam seçeneği öne çıktı. Ancak söz konusu rakamlar henüz resmî karara dönüşmedi.

Emekliye Seyyanen Zam İçin Konuşulan Rakamlar

Kulis bilgilerine göre değerlendirildiği belirtilen seçenekler ve tahmini maliyetleri şöyle:

Birinci seçenek: Aylık 10.000 TL seyyanen zam.

Yıllık maliyet: Yaklaşık 2,16 trilyon TL.

İkinci seçenek: Aylık 15.000 TL seyyanen zam.

Yıllık maliyet: Yaklaşık 3,24 trilyon TL.

Hesaplamadaki emekli sayısı: Yaklaşık 18 milyon.

Hedeflenen dönem: Ocak 2027.

Mevcut durum: Kulis iddiası, kesin karar bulunmuyor.

Maliyet hesapları, belirtilen tutarların bütün emeklilere aylık olarak ödenmesi varsayımına dayanıyor.

Refah Payı Seçeneği de Değerlendiriliyor

Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre emeklilere seyyanen zam dışında refah payı verilmesi de gündemde bulunuyor.

Bu seçenek, mevcut enflasyon artışlarına ek bir iyileştirme yapılmasını içeriyor. Ancak refah payının oranına ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor.

Seyyanen Zamdan Kimlerin Yararlanacağı

Kulislerde düzenlemenin yalnızca en düşük aylığı alanlarla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 5 milyon 17 bin kişinin en düşük emekli aylığı aldığı aktarılırken toplam 18 milyon emeklinin kapsama alınabileceği konuşuluyor.

Çalışma durumu, yaş ve prim gün sayısı gibi ölçütlerin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

Emekli Maaşı Düzenlemesinde Son Durum

Bakan Işıkhan, çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda ilgili kurumlarla sürdürüldüğünü belirtti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclisin değerlendirmesine sunulması öngörülüyor. Kesin zam tutarı, kapsam ve uygulama tarihi henüz açıklanmadı.