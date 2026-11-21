Adalet Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) ortak çalışmasıyla mahkemelerce hükmedilen adli para cezalarının tahsilatı dijital ortama taşındı. İlk olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda pilot olarak başlatılan ve kısa sürede 81 ilde yaygınlaştırılacak sistem sayesinde vatandaşlar, adliye ve vergi dairesine gitmeden internetten ceza ödeme işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabilecek.

Adli para cezası ödeme işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için süreç oldukça pratik bir arayüzle kurgulandı. Yeni uygulamayla birlikte adliye veznelerine ya da vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan, tamamen çevrimiçi ortamda işlem yapılabiliyor.

İnternetten ceza ödeme adımları şu şekilde işliyor:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesine giriş yapılıyor. Ana sayfada yer alan "Hızlı Ödemeler" menüsüne tıklanıyor. Açılan seçenekler arasından "Adli Para Cezası Ödemeleri" sekmesi seçilerek ödeme işlemi saniyeler içinde tamamlanıyor.

Özellikle adliye ve vergi dairelerine uzak ilçelerde ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar açısından bu dijital dönüşüm, hem ulaşım masraflarını ortadan kaldırıyor hem de kurum önlerindeki zaman kaybını önlüyor.

Yasal Süreler ve Taksitlendirme Kurallarında Değişiklik Var mı?

Ödeme kanallarının dijitalleşmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yasal sürelerin ve taksit imkânlarının değişip değişmediği geliyor. Yapılan düzenlemede GİB üzerinden tahsilat kolaylığı sunulurken, adli para cezalarının ödenmesine ilişkin mevcut mevzuat hükümlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Buna göre mahkeme kararında ayrıca taksitlendirme yapılmamış cezalar için geçerli olan yasal haklar aynen korunuyor:

Ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde toplam ceza tutarının üçte birini yatıran hükümlüler, kalan bakiyeyi iki eşit taksit halinde ödeme hakkından yararlanmaya devam ediyor.

Yasal tebliğ ve ödeme takvimine uyulmaması durumunda devreye giren hukuki yaptırımlar ve süreçler ise mevcut mevzuat çerçevesinde geçerliliğini sürdürüyor.

81 İlde Yaygınlaşacak Sistem Neler Kazandıracak?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlayan pilot uygulamanın tüm yurda yayılmasıyla birlikte kamu kurumlarındaki vezne yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

Vatandaşların günün her saatinde güvenli dijital altyapı üzerinden borçlarını kapatabilmesi, hem tahsilat hızını artırıyor hem de hukuki süreçlerin aksamadan tamamlanmasına doğrudan katkı sağlıyor.