Akaryakıt fiyatlarında kasım ayının ilk dakikalarından itibaren geçerli olmak üzere tarihi bir zam dalgası bekleniyor. ÖTV düzenlemesi ve kur dalgalanmaları nedeniyle motorin 100 TL sınırını aşarak üç haneli rakamlara ulaşırken, benzin 80 TL'yi geçecek. Otogaza ise 9 TL'lik dev bir artış yapılması öngörülüyor.

Türkiye’de ulaşım, lojistik ve günlük yaşam maliyetlerinin temelini oluşturan akaryakıt fiyatlarında, kasım ayının girmesiyle birlikte tarihi nitelikte dev bir zam dalgası kapıya dayandı.

Küresel piyasalardaki brent petrol dalgalanmaları, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) hayata geçirilen kademeli artışlar, akaryakıt pompalarına rekor seviyelerde yansımaya hazırlanıyor. Sektör temsilcilerinden sızan son bilgiler, araç sahiplerini, ticari taksicileri ve nakliyecileri derinden sarsacak yeni fiyat güncellemeleri için geri sayımın başladığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖTV Düzenlemesi ve Pompaya Yansıyacak Rakamlar

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önce takvime bağlanan kademeli ÖTV artışının yeni fazı, 1 Kasım tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe giriyor. Sektör kaynaklarından edinilen net bilgilere göre, KDV dahil olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Söz konusu zamların, 31 Ekim Cumartesi gecesini 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla tabelalara yansıması bekleniyor. Dağıtım şirketlerinin resmi güncellemeleri doğrultusunda bu tarifeler tüm Türkiye genelindeki istasyonlarda geçerli kılınacak.

Psikolojik Sınırlar Tarihe Karışıyor: Motorin 100 TL'yi Aşıyor

Beklenen zam oranlarının pompa fiyatlarına yansıtılması durumunda, akaryakıtta daha önce hiç görülmemiş tarihi seviyelere ulaşılacak. İstanbul'da halihazırda 96 lira 90 kuruş seviyesinden alıcı bulan motorinin litresi, 3 lira 60 kuruşluk zammın ardından 100 lira 50 kuruşa fırlayarak üç haneli rakamları görecek.

Benzer şekilde, mevcut durumda 76 lira 30 kuruş seviyesinde seyreden benzinin litresi ise 4 lira 15 kuruşluk artışla 80 lira 45 kuruş sınırını aşacak. Bu durum, sürücülerin bütçesini zorlayan en büyük maliyet eşiklerinden birinin daha geride kalmasına neden olacak.

Otogazda Tarihin En Büyük Artışı Masada

Benzin ve motorindeki rekor artışların yanı sıra, dar gelirli vatandaşların ve ticari taksicilerin yoğun olarak tercih ettiği LPG otogaz fiyatlarında da benzeri görülmemiş bir zam dalgası yaşanacağı bildiriliyor. Sektör yetkilileri, 3 Kasım Salı günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın litresine 9 TL tutarında dev bir zam yapılmasının masada olduğunu aktarıyor.

Henüz resmi makamlarca onaylanmayan bu yüksek oranlı zammın gerçekleşmesi durumunda, otogaz litre fiyatı birçok büyükşehirde 50 TL psikolojik sınırını geride bırakacak.

Enflasyon ve Tüketici Üzerindeki Etkisi Kaçınılmaz

Akaryakıt maliyetlerindeki bu devasa ve üst üste gelen rekor artışların, sadece araç sahiplerini değil, iğneden ipliğe tüm tüketici ürünlerini ve toplu taşıma ücretlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Lojistik maliyetlerinin artmasıyla birlikte gıdadan giyime, nakliyeden tarımsal üretime kadar pek çok kalemde fiyat baskısının artacağı öngörülüyor.