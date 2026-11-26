Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 26 Kasım 2026 Perşembe günü Akyurt ve Çamlıdere ilçelerinde uygulanan güncel su kesintisi programını paylaştı. Çamlıdere'de Yediören terfi istasyonu ana isale hattındaki arıza nedeniyle üç mahallede süren kesintinin saat 17.00'ye kadar devam etmesi öngörülürken, Akyurt'ta yeni hat çalışması kapsamında Yeşiltepe TOKİ Blokları ile Büğdüz Mahallesi'nin bir kısmında saat 09.00 ile 15.00 arasında su verilemeyecek.

Başkentte altyapı yenileme çalışmaları ve ana şebeke arızaları nedeniyle uygulanan su kesintileri, vatandaşların günlük planlamasında belirleyici olmayı sürdürüyor.Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan 26 Kasım 2026 tarihli arıza ve kesinti duyurusuna göre Akyurt ve Çamlıdere ilçelerindeki belirli mahallelerde gün boyu sürecek kesintiler gündeme geldi.Bölge sakinleri hem kesintinin ne zaman sona ereceğini hem de etkilenen sokak ve mahalle listesini yakından takip ediyor.

Akyurt'ta Yeni Hat Çalışması: Hangi Bölgeler Etkileniyor?

ASKİ'nin paylaştığı bilgilere göre Akyurt ilçesindeki kesinti, Büğdüz Mahallesi Akkent Sitesi içerisinde yürütülen yeni hat çalışmasından kaynaklanıyor.Şebeke altyapısını güçlendirmeye yönelik bu çalışma nedeniyle 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayan su kesintisinin, aynı gün saat 15.00'e kadar sürmesi planlanıyor.

Altı saatlik kesinti programından doğrudan etkilenen yerleşim alanları şu şekilde duyuruldu:

Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Blokları

Büğdüz Mahallesi'nin bir kısmı

Yetkililer, sahadaki bağlantı ve hat işlemlerinin öngörülen saatte tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini belirtti.

Çamlıdere'de Ana İsale Hattı Arızası: Kesinti Saat 17.00'ye Kadar Sürecek

Kesinti listesinde yer alan bir diğer ilçe olan Çamlıdere'de ise arıza kaynaklı daha uzun süreli bir kesinti yaşanıyor.Yediören terfi istasyonu ana isale hattındaki Ç=225 mm çaplı boruda meydana gelen arıza sebebiyle 25 Kasım 2026 saat 09.00'da başlatılan su kesintisinin, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla giderilmesi öngörülüyor.

Yaklaşık 32 saat sürmesi beklenen tamir ve onarım çalışmasından etkilenen mahalleler şöyle sıralanıyor:

Yediören Mahallesi

Peçenek Mahallesi

Yoncatepe Mahallesi

26 Kasım 2026 Akyurt ve Çamlıdere Kesinti Özeti

Vatandaşların güncel saatleri kolayca takip edebilmesi için iki ilçedeki kesinti tablosu şu şekilde özetleniyor:

İlçe Kesinti Nedeni Başlangıç Zamanı Tahmini Bitiş Zamanı Etkilenen Yerler Akyurt Yeni hat çalışması (Büğdüz Mah. Akkent Sitesi) 26.11.2026 - 09.00 26.11.2026 - 15.00 Yeşiltepe Mah. TOKİ Blokları, Büğdüz Mah. bir kısmı Çamlıdere Yediören terfi istasyonu ana isale hattı (Ç=225 mm) arızası 25.11.2026 - 09.00 26.11.2026 - 17.00 Yediören, Peçenek ve Yoncatepe Mahalleleri

Kesinti Sonrası Şebeke Basıncı ve Tedbir Uyarısı

ASKİ ekiplerinin sahadaki onarım ve bağlantı çalışmalarını planlanan takvime uygun biçimde tamamlaması hedeflenirken, özellikle yüksek katlı binalarda ve üst kotlarda şebeke basıncının dengelenmesine bağlı olarak suyun musluklara ulaşmasında kısa süreli gecikmeler yaşanabiliyor. Vatandaşların hem gün içindeki temel ihtiyaçları için önlem alması hem de su verildikten sonra ilk akışta berraklık sağlanana kadar muslukları kontrollü kullanması önem taşıyor.