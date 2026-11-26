Başkentte kadınların güvenli, eşit ve ekonomik açıdan güçlü bir yaşam sürebilmeleri amacıyla yürütülen sosyal destek programlarının 2026 bilançosu paylaşıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk 10 ayında (kasım ayı hariç) 8 bini aşkın kadına şiddetle mücadele kapsamında doğrudan destek sağlandı.
Son 7 yılda 20 bin kadınla gerçekleştirilen anketlerden elde edilen bulgularla güncellenen hizmet ağı, sahada çok yönlü bir destek mekanizması sunuyor.
7/24 Şiddet Hattı, Kadın Danışma Merkezleri ve Gezici Araçlar
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, kadınların ihtiyaç duydukları anda farklı kanallar üzerinden belediyeye ulaşabildiğini belirtti. Yalnızca ilk 10 ayda 8 binin üzerinde kadına destek verdiklerini ifade eden Yılmaz, kadınların hem 7/24 Alo Destek / Şiddet Hattı üzerinden hem de doğrudan merkezlere başvurarak yardım alabildiğini kaydetti.
Merkezlerin erişilebilirliğini artırmak için tek bir noktayla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Yılmaz, Ulus Gençlik Parkı, Keçiören ve Mamak Şafaktepe'de bulunan Kadın Danışma Merkezlerinin yanı sıra birimlere gelemeyen kadınlar için gezici araçların da hizmete alındığını aktardı.
Ankara Barosu İş Birliğiyle Ücretsiz Avukatlık Hizmeti
Kadınların hukuki haklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan ücretsiz danışmanlık desteğine de değinen Şenay Yılmaz, Ankara Barosu ile yürütülen iş birliği ve belediye bünyesindeki avukatların sürece dahil edilmesiyle her cuma günü kadınlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunulduğunu açıkladı. Bu sayede hukuki süreçlerde bilgi ve temsil desteği arayan kadınların uzman avukatlarla doğrudan buluşturulduğu belirtildi.
Kadın Girişimcilik Merkezi ve İstihdam Desteği Geliyor
Şiddetle mücadelenin önemli ayaklarından birinin de kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması olduğuna dikkat çeken ABB, istihdam ve girişimcilik alanında yeni bir adımı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kasım ayında açılması planlanan Kadın Girişimcilik Merkezi hakkında bilgi veren Yılmaz, eğitim düzeyi fark etmeksizin tüm kadınların merkeze başvurabileceğini söyledi. Merkezde görev alacak insan kaynakları uzmanlarının, kadın girişimcilere ve iş hayatına katılmak isteyen kadınlara rehberlik ederek işe yerleşme süreçlerine aracılık edeceği ifade edildi.
Güvenli Durak, Mor Haritam ve Üretici Kadınlara Destek
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamında güvenliği ve dayanışmayı güçlendirmek için sunduğu diğer öne çıkan uygulamalar ise şöyle sıralanıyor:
Güvenli Durak, Duraksız İndirme: Kadınlara gece saatlerinde toplu taşıma güzergâhı üzerindeki istedikleri noktada inme imkânı tanıyor.
Mor Haritam Projesi: Kadınların kent genelindeki destek merkezlerini harita üzerinden görüntülemesine ve güvenli alan taleplerini iletmesine olanak sağlıyor.
Ekonomik ve Üretim Destekleri: Kadın Güçlenme Merkezi, kadın kooperatiflerine sağlanan katkılar ve kadın emeği pazarları aracılığıyla üretici kadınların gelir elde etmesi destekleniyor.
Yorum Yap