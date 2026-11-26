Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2026 yılının ilk 10 ayında 8 binden fazla kadına şiddetle mücadele ve sosyal destek alanında hizmet sunduğunu açıkladı. Son 7 yılda 20 bin kadınla yapılan anketler doğrultusunda şekillenen çalışmalarda; ücretsiz avukatlık hizmeti, 7/24 Alo Şiddet Hattı, gezici hizmet araçları, Güvenli Durak uygulaması ve yeni açılması planlanan Kadın Girişimcilik Merkezi öne çıkıyor.

Başkentte kadınların güvenli, eşit ve ekonomik açıdan güçlü bir yaşam sürebilmeleri amacıyla yürütülen sosyal destek programlarının 2026 bilançosu paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk 10 ayında (kasım ayı hariç) 8 bini aşkın kadına şiddetle mücadele kapsamında doğrudan destek sağlandı.

Son 7 yılda 20 bin kadınla gerçekleştirilen anketlerden elde edilen bulgularla güncellenen hizmet ağı, sahada çok yönlü bir destek mekanizması sunuyor.

7/24 Şiddet Hattı, Kadın Danışma Merkezleri ve Gezici Araçlar

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, kadınların ihtiyaç duydukları anda farklı kanallar üzerinden belediyeye ulaşabildiğini belirtti. Yalnızca ilk 10 ayda 8 binin üzerinde kadına destek verdiklerini ifade eden Yılmaz, kadınların hem 7/24 Alo Destek / Şiddet Hattı üzerinden hem de doğrudan merkezlere başvurarak yardım alabildiğini kaydetti.

Merkezlerin erişilebilirliğini artırmak için tek bir noktayla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Yılmaz, Ulus Gençlik Parkı, Keçiören ve Mamak Şafaktepe'de bulunan Kadın Danışma Merkezlerinin yanı sıra birimlere gelemeyen kadınlar için gezici araçların da hizmete alındığını aktardı.

Ankara Barosu İş Birliğiyle Ücretsiz Avukatlık Hizmeti

Kadınların hukuki haklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan ücretsiz danışmanlık desteğine de değinen Şenay Yılmaz, Ankara Barosu ile yürütülen iş birliği ve belediye bünyesindeki avukatların sürece dahil edilmesiyle her cuma günü kadınlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunulduğunu açıkladı. Bu sayede hukuki süreçlerde bilgi ve temsil desteği arayan kadınların uzman avukatlarla doğrudan buluşturulduğu belirtildi.

Kadın Girişimcilik Merkezi ve İstihdam Desteği Geliyor

Şiddetle mücadelenin önemli ayaklarından birinin de kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanması olduğuna dikkat çeken ABB, istihdam ve girişimcilik alanında yeni bir adımı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kasım ayında açılması planlanan Kadın Girişimcilik Merkezi hakkında bilgi veren Yılmaz, eğitim düzeyi fark etmeksizin tüm kadınların merkeze başvurabileceğini söyledi. Merkezde görev alacak insan kaynakları uzmanlarının, kadın girişimcilere ve iş hayatına katılmak isteyen kadınlara rehberlik ederek işe yerleşme süreçlerine aracılık edeceği ifade edildi.

Güvenli Durak, Mor Haritam ve Üretici Kadınlara Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamında güvenliği ve dayanışmayı güçlendirmek için sunduğu diğer öne çıkan uygulamalar ise şöyle sıralanıyor: