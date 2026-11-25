Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2027 yılına ilişkin toplam 278 milyar TL'lik dev bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis birleşiminde bütçenin 175 milyar TL'sinin ABB'ye, 60 milyar TL'sinin ASKİ'ye ve 43 milyar TL'sinin EGO Genel Müdürlüğü'ne ayrıldığı netleşirken, Başkan Mansur Yavaş ulaşım, altyapı ve çevre yatırımlarının altını çizdi.

Başkentte 2027 yılı hizmet ve yatırım takvimine yön verecek mali tablo netleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin kasım ayı 15'inci birleşiminde, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan görüşmeler sonucunda toplam 278 milyar TL tutarındaki 2027 bütçesi oy birliğiyle onaylandı. Yaklaşık 4,5 saat süren oturumlarda kentin artan ihtiyaçları ve sürdürülebilir geleceği için hazırlanan bütçenin kurumlar arasındaki dağılımı da belli oldu.

278 Milyar TL'lik Bütçe ABB, ASKİ ve EGO Arasında Nasıl Paylaştırıldı?

Kabul edilen bütçede ana kaynakların kentin temel hizmet ve altyapı kurumlarına dağıtıldığı görülüyor. Kurum bazında öne çıkan paylar şu şekilde sıralanıyor:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB): 175 milyar TL

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi): 60 milyar TL

EGO Genel Müdürlüğü: 43 milyar TL

Toplam 278 milyar TL'ye ulaşan bu mali çerçeve, başkentte hem günlük belediye hizmetlerinin sürdürülmesi hem de su-kanalizasyon altyapısı ile toplu taşıma kapasitesinin güçlendirilmesi için temel kaynak niteliği taşıyor.

Mansur Yavaş: "Ankara Ulaşım Ana Planı ve Çevre Düzeni Sürecek"

Bütçe oturumunda değerlendirmelerde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 4,5 saat süren birleşimde yapılan görüşmelerin kentin sürdürülebilir geleceğine dönük mali çerçeveyi çizdiğini ifade etti. Önümüzdeki yıl hayata geçirilecek önemli yatırım projeleri ve tamamlanacak stratejik planlamalara dikkat çeken Yavaş, şu mesajı verdi:

"Ankara ulaşım ana planı ve Ankara ili çevre düzeni çalışmalarını sürdürerek kentimizin altyapı ve ulaşım kapasitesini güçlendirmeyi, çevresel sürdürülebilirliği önceleyen yatırımlara ağırlık vermeyi hedefliyoruz."

İlk Kez Oy Birliği Vurgusu ve Sonraki Toplantı Tarihi

Bütçenin oy birliğiyle kabul edilmesini önemli bir ortak mutabakat olarak nitelendiren Mansur Yavaş, meclisteki tüm grup başkanlarına teşekkür etti. Kaynak kullanımında ayrımcılık yapılmayacağını vurgulayan Yavaş, "Bütçeyi harcarken belediye ayrımı yapmadan bütün belediyelere aynı şekilde destek olarak Ankara'yı hep birlikte ayağa kaldırmaya, eksiklerimizi gidermeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Teşekkür konuşmasının ardından bütçe görüşmeleri tamamlanırken, birleşimin 7 Aralık Pazartesi akşamı saat 18.00'de yeniden toplanmak üzere kapatıldığı bildirildi. Yeni dönemde 278 milyar TL'lik bütçenin ilçe destekleri, ulaşım yatırımları ve altyapı projelerine nasıl yansıyacağı başkent gündeminde yakından takip edilecek.