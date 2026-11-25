Mamak-Dikimevi Metro Hattı kapsamında Fahri Korutürk Durağı inşaat alanında yürütülen içme suyu deplase çalışması, Mamak ve Çankaya'da 15 mahalleyi susuz bıraktı. ASKİ çalışmanın 25 Kasım saat 17.00'de bitmesinin beklendiğini, ancak yüksek kotlara suyun 26 Kasım Perşembe saat 09.00'a kadar ulaşabileceğini duyururken; Çamlıdere, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ve Sincan'da da farklı kesintiler yaşanıyor.

Başkentte altyapı ve metro projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar, birçok mahallede günlük yaşamı doğrudan etkileyen su kesintilerini beraberinde getirdi. Mamak-Dikimevi Metro Hattı çalışmaları çerçevesinde Fahri Korutürk Metro Durağı inşaat alanında gerçekleştirilen içme suyu hattı deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 05.00 itibarıyla başlayan kesinti Mamak ve Çankaya'da toplam 15 mahalleyi kapsıyor.

ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, çalışmaların bugün saat 17.00'de tamamlanmasının öngörüldüğü, ancak yüksek kotlu bölgelere su verilmesinin 26 Kasım Perşembe günü saat 09.00'u bulabileceği uyarısı paylaşıldı.

Metro Deplase Çalışmasından Etkilenen 15 Mahalle Hangileri?

Fahri Korutürk Durağı inşaat alanındaki içme suyu deplase çalışması nedeniyle Mamak ve Çankaya ilçelerinde etkilenen bölgeler şöyle sıralanıyor:

Mamak (14 mahalle): Fahri Korutürk, Durali Alıç, Şahintepe, Şirintepe, Tuzluçayır, Ege, Mutlu, Kutlu, General Zeki Doğan, Cengizhan, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent ve Misket Mahalleleri.

Çankaya (1 mahalle): Yakupabdal Mahallesi.

ASKİ, özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde oturan vatandaşların şebeke basıncı dengelenene kadar suyun gelmesinin Perşembe sabahı 09.00'a sarkabileceğini belirterek gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Ankara'nın Diğer İlçelerinde Bugünkü Kesinti ve Arıza Durumu

Metro hattı deplase çalışmasının yanı sıra 25 Kasım 2026 itibarıyla başkentteki farklı ilçelerde de şebeke arızaları ve üçüncü şahıs müdahaleleri kaynaklı kesintiler uygulanıyor:

Çankaya (Yaşamkent ve çevresi): Yaşamkent Mahallesi 3342 Sokak'taki 300'lük hat arızası nedeniyle 09.40-18.00 saatleri arasında Yaşamkent'in tamamı ile Konutkent'in bir kısmı, Dodurga üst kotları, Alacaatlı'nın bir kısmı ve Koru'nun bir kısmında su kesintisi yaşanıyor. Ayrıca aynı hatta bağlı olarak Fatih Sultan Mahallesi'nde de 13.10-18.00 saatleri arasında kesinti bildirildi.

Etimesgut: Turkuaz Mahallesi Hicret Caddesi'ndeki Ø 355'lik dağıtım hattı arızası nedeniyle 10.50-18.00 saatleri arasında Hicret Caddesi ve civarında; Ahi Mesut Mahallesi'ndeki Ø 100 duktil hat arızası nedeniyle ise 13.15-18.00 saatleri arasında mahallenin bir kısmında su verilemiyor.

Çamlıdere: Yediören terfi istasyonu ana isale hattında (Ç=225 mm) meydana gelen arıza sebebiyle 25 Kasım saat 09.00'da başlayan kesintinin 26 Kasım saat 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor; Yediören, Peçenek ve Yoncatepe mahalleleri etkileniyor.

Yenimahalle: Yakacık Mahallesi 3576. Cadde'deki peØ200'lük boru arızası nedeniyle 09.20-17.00 saatleri arasında Yakacık Mahallesi 3585. Cadde, Bağlar Mevkii ve 3576. Cadde civarında kesinti uygulanıyor.

Sincan: Mustafa Kemal Mahallesi 18. Cadde'de üçüncü şahısların 110'luk içme suyu şebeke hattına zarar vermesi üzerine 11.50-15.00 saatleri arasında mahallenin bir kısmında plansız kesinti yapılıyor.

Vatandaşlar Kesinti Sürecinde Nelere Dikkat Etmeli?

Kesinti bildirilen mahallelerde yaşayan vatandaşların; muslukların açık bırakılmaması, çalışma bitimi ve şebeke basıncı otururken ilk akacak suyun bir süre berraklaşmasının beklenmesi ve özellikle yüksek kotlarda Perşembe sabahı 09.00'a kadar uzayabilecek süreç için içme ve kullanım suyu planlamasını buna göre yapması önem taşıyor. ASKİ ekiplerinin arıza ve deplase noktalarında çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.