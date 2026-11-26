Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2026 Perşembe hava durumu raporuna göre Ankara'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk ile sis dikkat çekti. Termometrelerin Pursaklar'da -4 dereceye kadar düştüğü başkentte, sabah erken saatlerde köprü üstleri ve yüksek kesimler için gizli buzlanma uyarısı yapılırken, gün içinde sıcaklığın 7 ila 9 derece aralığına yükselmesi bekleniyor.

Başkentte kasım ayının son haftasında dondurucu sabah ayazı ve görüş mesafesini düşüren sis etkisini gösterdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 26 Kasım 2026 Perşembe hava durumu tahmin raporuna göre Ankara genelinde gece ve sabah saatlerinde sıfırın altında 3 ila 4 dereceye kadar gerileyen sıcaklıklar, özellikle sabah trafiğine çıkan sürücüler açısından kritik bir tabloyu beraberinde getirdi. Sabah saatlerindeki pus ve sisin öğle saatlerinden itibaren dağılarak yerini parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakması öngörülüyor.

Başkentte Yağış Yok, Sabah Sisi ve Gizli Buzlanma Uyarısı Var

Meteoroloji verilerine göre Ankara genelinde 26 Kasım 2026 Perşembe günü boyunca yağış beklenmiyor. Ancak gece ve sabahın ilk ışıklarında il genelinde pus ve yer yer yoğunlaşan sis hadisesi görülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; günün en yüksek sıcaklığının 7 ila 9 derece bandında ölçüleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar ve meteoroloji yetkilileri, sabah erken saatlerde sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle köprü üstleri,viyadükler ve yüksek kesimlerde oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Sabah saatlerinde sisle birleşen zemin soğumasının fren mesafesini uzatabileceği hatırlatılıyor.

26 Kasım 2026 Ankara İlçe İlçe Hava Durumu ve Sıcaklık Tablosu

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde 26 Kasım 2026 Perşembe günü beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ile gökyüzü durumu şu şekilde sıralanıyor:

İlçe En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu Çankaya -3°C 8°C Sabah puslu ve sisli, gün içinde parçalı ve az bulutlu Yenimahalle -3°C 8°C Sabah puslu ve sisli, gün içinde parçalı ve az bulutlu Polatlı -3°C 8°C Sabah puslu, gün içinde parçalı ve az bulutlu Beypazarı -2°C 8°C Sabah puslu, gün içinde parçalı ve az bulutlu Altındağ -3°C 7°C Sabah sisli, gün içinde parçalı ve az bulutlu Sincan -3°C 7°C Sabah sisli, gün içinde açık ve az bulutlu Pursaklar -4°C 7°C Sabah sisli ve buzlanmalı, gün içinde açık ve az bulutlu

Tabloda öne çıkan veriler incelendiğinde, sabah saatlerinde en düşük sıcaklığın -4°C ile Pursaklar'da ölçüldüğü, merkez ilçeler Çankaya,Yenimahalle,Altındağ ve Sincan ile Polatlı'da termometrelerin -3°C seviyesini gösterdiği görülüyor. Gün içinde ise güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıkların 7 ila 8 dereceye kadar toparlanması bekleniyor.

Sürücüler ve Sabah Yola Çıkanlar İçin Pratik Önlemler

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 11-12 dereceye yaklaştığı bu günlerde, sabah saatlerinde yola çıkan sürücülerin takip mesafesini koruması, ani fren ve sert manevralardan kaçınması, sisli kesimlerde görüş kurallarına uygun hareket etmesi önem taşıyor. Öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte buzlanma ve sis etkisinin azalması öngörülüyor.